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高金建華曾持有豪宅 轉售助理女兒啟人疑竇

高金素梅轉手豪宅 大賺超過5千萬

高金秋燕的抽屜曾被搜出大量帳冊

七連霸無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費及非法輸入中國製快篩試劑，遭台北地檢署起訴並具體求處12年6月重刑。《鏡週刊》今（9）日再指出，高金素梅相關案件早在前總統馬英九執政時期即遭檢調分案偵辦，後續除查出近800萬元助理費詐領案外，檢調也追查其家族及核心幕僚周邊資金流向，發現多筆北市豪宅交易紀錄，包括「戀戀長安」、「明水大觀」、「領袖大樓」及「陽明一會」等，疑似涉及人頭持有、財產來源不明或洗錢疑慮，部分買賣關係人更與詐領千萬元遭起訴的助理張俊傑高度重疊，張俊傑又頻繁出入中國，金流複雜，恐成高金素梅下個未爆彈。高金素梅擔任立委20多年間，過去財產申報名下僅有台北市信義路四段、光復南路附近1間房產及數十萬元存款，去年底則申報以6500萬元買進陽明山豪宅「陽明一會」及上百萬元存款，看似並無明顯異常。不過，檢調清查資金流向時發現，高金胞弟高金建華除被控充當人頭詐領助理費外，名下曾持有台北市長安東路二段豪宅「戀戀長安」，之後又轉售給高金核心助理張俊傑的女兒雲雅舜，交易關係引發辦案人員注意。此外，高金素梅2003年以2500萬元買進台北市大安區溫州街「領袖大樓」，4年前以8000萬元售出，獲利逾5000萬元，同年6月再以6500萬元購入陽明山「陽明一會」，價格甚至比前屋主3年前買進價低約7％，啟人疑竇。另外，檢調也懷疑，大直豪宅「明水大觀」與高金素梅有關，但高金僅稱相關購屋細節應詢問胞姊高金秋燕及一名黃姓鋼鐵業人士。而高金秋燕長年以志工身分在立法院研究室協助行政事務，如今也被辦案人員視為掌握資金流向的關鍵人物；今年2月檢調搜索高金辦公室時，在高金秋燕上鎖抽屜內查出大量銀行存摺、帳冊及金融資料。高金秋燕傳出曾與黃姓鋼鐵業人士往來密切，並於2013年成立梅園文創有限公司，後由藝人張瓊姿接任負責人，經營以高金素梅原住民名字「Giwas Ali」為品牌概念的原民特色餐廳，而該餐廳店長「露子」也被檢調認定涉及助理費人頭案遭起訴。另一方面，張俊傑另涉嫌以「台灣原住民多族群文化交流協會」名義，向原民會、台電、中油等單位浮報補助費或敦親睦鄰費，詐領933萬元，目前仍遭羈押。尤其張俊傑多年頻繁往返兩岸，名下亦有異常金流，若後續與高金素梅產生連結，恐使案件進一步擴大。