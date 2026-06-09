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八旗文化總編輯「富察」李延賀被控犯下「煽動分裂國家罪」，遭中國判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，但因為他仍有附加刑1年，遭中共當局限制出境，無法離開中國回到台灣。對此，民進黨立委陳培瑜（9）日表示，那些把「支持中配」掛在嘴邊的政治人物，請睜大雙眼看清楚，這就是中共政權的本質，「他們還願意讓你們高喊中華民國，只不過是因為你們還有利用價值」。陳培瑜表示，出版界的好友富察總編出獄了，這無疑讓所有關心富察、熱愛八旗文化出版的朋友們，暫時鬆了一口氣。他說，被中國以「煽動分裂國家罪」判刑3年後，這位深耕台灣出版界多年、豐富了大家閱讀視野的文化人，終於走出了高牆，得以與在中國的家人團聚，台灣的太太也能前往探視。「這份喜悅卻是沉重的！」陳培瑜說，因為富察仍須面臨為期一年的「附加刑」，目前他被限制出境，依然無法回到他在台灣的家。他指出，富察身為滿族血統的中國籍配偶，在台灣生活多年，早已深深融入這片土地，並順利入籍台灣、取得身分證，2023年3月，富察返回上海辦理註銷中國戶籍，卻遭到中共國安單位秘密拘捕，「富察到底犯了什麼罪？說穿了，不過是因為他主理的八旗文化，多年來出版了大量挑戰中共正統史觀、提供多元視角的優質書籍」。陳培瑜感嘆說，國民黨與民眾黨近期在立法院試圖推動「中配取得身分證年限由六年改為四年」、「將兩國視為內戰」、「讓中國人可以在台灣參政」等法案，藉口要保障中配權益，但令人匪夷所思的是，富察同樣是中配，同樣是台灣的女婿，當其面臨羅織罪名、剝奪人身自由時，那些高喊「支持中配權益」的在野黨人士，為何卻無隻字片語？面對中共對台灣出版自由的恐嚇，為何國民黨與民眾黨選擇噤若寒蟬，連一句基本的譴責與聲援都說不出口？難道中配的權益，遇到中共就會自動轉彎？陳培瑜直言，那些把「支持中配」掛在嘴邊的政治人物，請睜大雙眼看清楚，這就是中共政權的本質，「他們還願意讓你們高喊中華民國，只不過是因為你們還有利用價值」。陳培瑜說，祈願這漫長的一年附加刑能平安渡過，讓這位台灣女婿、台灣文化界的重要夥伴，能早日卸下枷鎖，平安踏上台灣的土地，回到真正屬於他的家。