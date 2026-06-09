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日本職棒一軍於今年4月16日養樂多燕子與橫濱DeNA之戰發生嚴重意外，主審川上拓斗在執法時，被養樂多隊洋砲J.歐蘇納（José Osuna）揮棒脫手的球棒砸中頭部，隨即送醫治療並進行緊急手術。根據日媒《體育報知》報導，距離意外事故發生至今已逾一個半月，川上拓斗目前已經從加護病房轉至普通病房，雖然還沒有恢復意識，但他會對家人及前來探病的人眨眼示意。雖然目前仍然無法確定具體的出院時間，未來川上拓斗仍將持續進行復健與治療。家屬在聲明中表示：「身為家人，我們也將陪伴他一路走下去。」「最後，再次由衷感謝大家給予我們無數鼓勵與支持的訊息。拓斗正在努力與傷勢奮戰，也請各位繼續為他加油打氣。敬請大家多多關照，謝謝。」家屬在聲明的最後再次向外界致謝，並期盼球迷朋友們能持續為正在與傷勢奮戰的川上拓斗加油打氣。這起主審遭球棒重擊頭部的嚴重受傷事件，也促使日本職棒聯盟（NPB）在上個月正式制定了針對「危險揮棒」的全新防護規定。為了確保球場上執法裁判與相關人員的安全，聯盟決定修改規則。在新制規定中明文指出，只要打者在比賽中因揮棒不慎導致球棒脫手並砸中人，該名打者就會直接被驅逐出場。此外，為了全面提升裁判執法時的頭部安全防護，NPB也同步宣布，未來全部的主審在場上執法時，都必須配戴安全帽。