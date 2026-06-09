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廣島到鹿兒島新幹線全額補助！鹿兒島縣慘遭600件民怨轟炸

奈良縣、島根縣扛不住輿論壓力 紛紛取消「外國人專屬優惠」

迎戰大阪萬博效應 仍有部分熱門設施選擇苦撐

隨著日本各地積極爭取海外觀光客回流，部分地方政府推出的新幹線補助、景點免費入場等優惠措施，卻意外引發民眾不滿，甚至在社群媒體掀起「外國人優待」爭議。面對批評聲浪，各地政府坦言，如何在振興地方經濟與爭取民眾支持之間取得平衡，正成為觀光政策的一大挑戰。根據時事通信社報導，為了吸引外國旅客，日本某些地方政府推出觀光優惠。像是位於九州的鹿兒島縣在今年推出「訪日外國人招攬促進計畫」，希望藉此提升疫情後仍未恢復至疫前水準的海外旅客數量。該計畫最大亮點是針對同時購買縣內住宿與新幹線套裝行程的外國旅客，全額補助從福岡「博多站」出發，前往鹿兒島縣北部的「出水站」或鹿兒島市「鹿兒島中央站」的單程車資，補助金額約達1萬日圓，相當於全額負擔車票費用。鹿兒島縣政府表示，政策目的原本是為了讓海外旅客知道「從福岡搭新幹線去鹿兒島非常方便」，藉此吸引來自沒有直飛鹿兒島航班國家的訪日旅客，讓更多遊客透過福岡轉乘新幹線前往鹿兒島觀光。不過，政策公布後約一個月內，縣政府便收到約600件民眾投訴，包括「是否過度優待外國人」、「不應動用納稅人的錢吸引外國觀光客」等批評。對此，縣府相關人士指出，地方政府其實也同步推動日本國內旅遊促銷措施，但外界往往只聚焦於外國旅客優惠政策。他強調，未來將持續向民眾說明政策目的，希望同時擴大國內外旅客來訪，帶動地方經濟發展。類似爭議也出現在奈良縣。奈良縣自2008年起，曾針對外國旅客提供縣立美術館等4處公共文化設施免費入場優惠，但在2024年4月正式取消。當地政府表示，近年社群平台出現大量質疑聲浪，認為「僅外國人免費並不公平」。奈良縣知事山下真指出，許多旅客甚至是在現場購票時才得知可免費入場，顯示政策對吸引觀光客效果有限，也難以獲得縣民理解，因此決定終止實施。在島根縣，過去也曾大力推動外國旅客優惠制度。統計顯示，截至2019年，縣內包括松江城、島根縣立美術館等33處文化觀光設施均提供外國人折扣。不過，自2023年起，當地陸續出現取消優惠的趨勢。島根縣政府表示，早期推廣折扣措施主要是為掌握訪日旅客數據，但近年受日圓貶值影響，海外高消費能力旅客持續增加，政策需求已與過去不同。此外，部分設施也考量民眾對「外國人優待」的批評，因此決定取消相關優惠。不過並非所有設施都選擇跟進。包括足立美術館、石見銀山世界遺產中心等11處熱門觀光景點，目前仍持續提供外國旅客優惠方案。此外，配合去年舉辦的大阪‧關西世界博覽會（大阪世博），島根縣還推出大阪往返縣內的高速巴士優惠計畫，將原本票價大幅降至2000日圓以下，希望吸引更多國際旅客深入地方觀光。日本地方政府近年面臨人口減少、高齡化及地方經濟衰退等問題，將國際觀光視為重要振興手段。然而，在觀光效益與公平性之間如何取得平衡，已成為各地方政府推動外國旅客優惠政策時不得不面對的新課題。