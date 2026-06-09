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亞特蘭大老鷹隊本季在普遍不被看好的情況下，硬是闖出一個驚奇的賽季。昨（8）日根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）指出，老鷹隊球團決定論功行賞，已與總教練史奈德（Quin Snyder）達成協議，雙方將簽下一份全新的複數年延長合約。老鷹隊本季的季後賽之路含金量極高。季中球團做出震撼決定，選擇交易走陣中頭號球星崔楊（Trae Young），將他送往華盛頓巫師。當時全美媒體與球迷普遍認為老鷹將進入重建期，甚至直接放棄賽季。然而，在總教練史奈德的體系改造下，老鷹在例行賽尾聲打出倒吃甘蔗的表現，甚至繳出一段20勝6敗的高潮，最終以43勝36敗、東區前六強的姿態強勢挺進季後賽。更值得驕傲的是，老鷹在季後賽首輪強碰寫下隊史季後賽連勝紀錄的紐約尼克，老鷹硬是從尼克手中偷走兩場勝利才被淘汰。截至目前為止，老鷹甚至是全聯盟唯一能在今年季後賽擊敗過紐約尼克的隊伍。史奈德自2023年2月接掌老鷹兵符以來，已兩度帶領球隊殺入季後賽。本季在沒有絕對超級巨星的陣容下，他成功複製過往執教猶他爵士隊的「全員皆兵」的鐵血球風。在史奈德的調教下，老鷹隊近年儼然成為巨星製造機，前鋒強森（Jalen Johnson）本季打出全明星級數據，場均狂飆22.5分、10.3籃板與7.9助攻，強勢入選年度第三隊；而亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）則憑藉優異的攻防一體表現，勇奪年度最佳進步獎，加上上一季獲獎的丹尼爾斯（Dyson Daniels），老鷹更達成了罕見的隊史「連續兩年包辦MIP」超狂紀錄。即便成功綁定主帥史奈德，老鷹隊今年夏天仍面臨激烈的東區卡位戰。隨著尼克、塞爾提克、溜馬的崛起，以及騎士、活塞等年輕球隊步步進逼，老鷹下賽季的季後賽之路將更加艱難。老鷹管理層在休賽季的首要任務，將是決定是否留住老將麥考倫（CJ McCollum）。麥考倫是老鷹今年在季後賽中表現最出色的球員，預計在退休前尋求生涯最後一份大約的他，動向將直接影響老鷹的薪資空間。不過好消息是，老鷹手上握有今年選秀會的第8順位首輪籤，若能善用這枚選秀權，並在自由市場展現薪資彈性進行特戰補強，在史奈德教頭的帶領下，這支新興的平民大軍將有機會在明年球季繼續衝擊東區季後賽，挑戰更高的頂點。