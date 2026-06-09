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上週五美股重挫引發市場恐慌，費城半導體單日崩跌逾10%，台股夜盤也同步血洗三千多點，讓不少投資人驚魂未定。面對股市目前位居高點、市場居高思危的氛圍，知名理財網紅「辣媽聊財經」發文建議，投資人不必在0050（元大台灣50）與009816（凱基台灣TOP50）之間二選一，而是應該先思考自己目前正處於「人生的哪一個階段」。 辣媽強調，決定長期投資成果的往往不是精準預測市場的高低點，而是對台灣企業基本面的信心。此時面對大幅震盪，持續投入「定期定額」才是克服恐慌的良方。009816掛牌4個月績效超車？辣媽解析「動能配置」與大盤盲點許多投資人注意到，根據YP finance網站數據顯示，009816從今年2月3日掛牌一路至6月4日，短線總報酬率衝上50.73%，超車了台股大盤（42.18%）與老牌 0050（45.44%）。同樣是佈局台股前50大龍頭，為什麼會出現這樣的績效落差？辣媽表示，0050屬於傳統的純市值加權，邏輯非常直覺，「市場給誰大權重，它就跟著買比較多」。好處是能完整參與權值股的成長，但相對地，當大盤面臨高檔震盪或特定板塊輪動時，純市值型對權重分配就缺乏彈性。009816則是在市值型的基礎上加入了動能因子。該基金每年 2、5、8、11 月會定期調整成分股，特色是會把部分權重優先分配給「近期表現比較強」的強勢股。以剛過去的5月調整為例，009816就展現了「汰弱留強」的精神，新增了華邦電、南亞科、臻鼎-KY、穎崴等 4 檔買氣動能正旺的股票，同時刪除了華城、瑞昱、研華、藥華藥，這也是其短線能跑贏傳統大盤的主因。辣媽表示，理財是一場耐力賽，手頭已經持有0050的朋友，或者是看好經典大盤權值股的投資人，若想在市值型的安全牌下多一點策略彈性，也可以考慮用一定比例的不配息動能商品進行相互搭配，用資產配置來分散單一機制的風險，「不管是股市短暫狂歡或是恐慌，我們都應該持續投入。」