韓劇《鐵拳教育》由金武烈、李星民、秦基周、表志勳（P.O）主演，改編自人氣網路漫畫《極權教師》，已在6月5日於Netflix上線。內容講述「教權保護局」在校園中用「以暴制暴」的方式教訓霸凌者、反擊恐龍家長等，重整學校秩序的劇情，讓該劇火速引發討論，還在Netflix登上25個國家冠軍。但其實，這些誇張案例竟都是來自真人真事，像是第一集國會議員兒子霸凌同學，就是呼應了2023年轟動韓國的「鄭淳信之子校園霸凌事件」。
《鐵拳教育》內容講述一個虛構的機構、教育部長崔康石（李星民 飾）創立的「教權保護局」正式進入校園，可以不計任何方式的管理學生。金武烈飾演督察羅華振，武力超強的他，在第一集就上演以暴制暴、制裁校霸的超爽劇情。事實上，第一集國會議員兒子霸凌同學的內容，就是取自2023年的「鄭淳信之子校園霸凌事件」。
劇情改編真人真事 金武烈以暴制暴超爽快
據悉，該事件是當時擔任國家調查本部長的鄭淳信（前檢察官）之子，遭揭發在高中時期對一名同級同學實施了近一年的言語暴力與精神霸凌，導致受害者出現嚴重心理創傷及極端傾向。身為律師的鄭淳信利用法律資源濫用訴訟程序，惡意延宕兒子強制轉學的處分，引發全國公憤，最終被迫辭職並揭露了政商特權。而劇中，則是由金武烈親自現身校園，用暴力懲罰霸凌者，最後搞垮了國會議員，他的兒子也因此受到了教訓。
一集一個單元節奏超快 直接登Netflix冠軍
除此之外，劇情還探討了學生網紅散播教師謠言、少年犯鑽法律漏洞、恐龍家長過度干預導致教師崩潰等情節，都是各國教育現場每天都在上演的無奈縮影。而《鐵拳教育》一集一個單元，毫不拖泥帶水解決校園問題的劇情，也讓網友看得直呼超爽。該劇也順勢登上韓國、菲律賓、台灣、香港、印度、新加坡、泰國、祕魯、阿曼等25個國家的冠軍，氣勢非常驚人。《鐵拳教育》已在6月5日全數上線，一共10集皆可在Netflix觀看。
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據悉，該事件是當時擔任國家調查本部長的鄭淳信（前檢察官）之子，遭揭發在高中時期對一名同級同學實施了近一年的言語暴力與精神霸凌，導致受害者出現嚴重心理創傷及極端傾向。身為律師的鄭淳信利用法律資源濫用訴訟程序，惡意延宕兒子強制轉學的處分，引發全國公憤，最終被迫辭職並揭露了政商特權。而劇中，則是由金武烈親自現身校園，用暴力懲罰霸凌者，最後搞垮了國會議員，他的兒子也因此受到了教訓。
一集一個單元節奏超快 直接登Netflix冠軍
除此之外，劇情還探討了學生網紅散播教師謠言、少年犯鑽法律漏洞、恐龍家長過度干預導致教師崩潰等情節，都是各國教育現場每天都在上演的無奈縮影。而《鐵拳教育》一集一個單元，毫不拖泥帶水解決校園問題的劇情，也讓網友看得直呼超爽。該劇也順勢登上韓國、菲律賓、台灣、香港、印度、新加坡、泰國、祕魯、阿曼等25個國家的冠軍，氣勢非常驚人。《鐵拳教育》已在6月5日全數上線，一共10集皆可在Netflix觀看。