Netflix全新影集《鐵拳教育》上線後引發熱烈討論，不過事實上，《鐵拳教育》原著網路漫畫涉嫌歧視與暴力，當初傳出接演消息的金南佶因此遭到粉絲極力反對，最終他選擇婉拒演出。直到製作公司大幅度修改劇本爭議後，才得以順利開拍，讓許多觀眾驚呼：「這部劇根本是被金南佶救了一命！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
《鐵拳教育》原著涉種族歧視　遭北美平台下架

《鐵拳教育》原著漫畫曾因為敏感內容在海內外掀起軒然大波。在漫畫第42集中，出現了督察為了教訓灌輸女性主義思想的女老師，進而動手毆打對方臉部的暴力畫面。第125集更出現白人混血教師對黑人混血學生說出種族歧視字眼的橋段，導致北美平台直接下架這部漫畫，韓國本地也緊急休刊並刪除內容。這些涉及種族、性別與鼓吹暴力的情節，成為當初選角時的最大絆腳石。

金南佶拒演《鐵拳教育》　製作單位修改劇本

最初被鎖定為男主角的金南佶，在2024年宣傳其他作品時就曾公開回應，認為如果一部作品會讓很多人感到不舒服，那麼選擇不接拍才是正確的決定，最後決定退出劇組。之後，導演洪鍾燦與製作團隊正視外界的擔憂，承諾會以更嚴謹、更有責任感的視角重新調整，並將所有引發爭議的內容全數刪除。

金武烈接棒男主角　承諾：用作品說話

在劇本大幅修改後，男主角一角最終交由另一位演員金武烈接手。曾經與導演合作過《少年法庭》的金武烈透露，自己非常信任導演在處理敏感社會議題時的細膩與慎重，才決定參與演出。雖然因為前期的換角風波，金武烈坦言雖然承受了不小的輿論壓力，但他認為演員最終還是要用作品說話，希望觀眾在看完戲劇後，能透過他的表演理解他的真心。

如今影集正式上線，首集描述教權保護局督察整頓校園惡勢力的痛快情節，宛如校園版《模範計程車》，成功席捲收視榜。導演也在記者會上強調，雖然刪除了爭議部分，但團隊花了很多心思保留原作中打擊惡徒的痛快感，並讓角色情感更立體。

相關新聞

《鐵拳教育》以暴制暴整頓校園！登Netflix第1　案例竟是真人真事

《鐵拳教育》朴智妍恐龍家長演太傳神！金希澈氣到邊看邊飆髒話

《鐵拳教育》金武烈是誰？183公分西裝暴徒私下竟是寵妻魔王

Netflix韓劇《鐵拳教育》以暴制暴！眾竟狂推：說出台灣老師困境

尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...