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Netflix全新影集《鐵拳教育》上線後引發熱烈討論，不過事實上，《鐵拳教育》原著網路漫畫涉嫌歧視與暴力，當初傳出接演消息的金南佶因此遭到粉絲極力反對，最終他選擇婉拒演出。直到製作公司大幅度修改劇本爭議後，才得以順利開拍，讓許多觀眾驚呼：「這部劇根本是被金南佶救了一命！」《鐵拳教育》原著漫畫曾因為敏感內容在海內外掀起軒然大波。在漫畫第42集中，出現了督察為了教訓灌輸女性主義思想的女老師，進而動手毆打對方臉部的暴力畫面。第125集更出現白人混血教師對黑人混血學生說出種族歧視字眼的橋段，導致北美平台直接下架這部漫畫，韓國本地也緊急休刊並刪除內容。這些涉及種族、性別與鼓吹暴力的情節，成為當初選角時的最大絆腳石。最初被鎖定為男主角的金南佶，在2024年宣傳其他作品時就曾公開回應，認為如果一部作品會讓很多人感到不舒服，那麼選擇不接拍才是正確的決定，最後決定退出劇組。之後，導演洪鍾燦與製作團隊正視外界的擔憂，承諾會以更嚴謹、更有責任感的視角重新調整，並將所有引發爭議的內容全數刪除。在劇本大幅修改後，男主角一角最終交由另一位演員金武烈接手。曾經與導演合作過《少年法庭》的金武烈透露，自己非常信任導演在處理敏感社會議題時的細膩與慎重，才決定參與演出。雖然因為前期的換角風波，金武烈坦言雖然承受了不小的輿論壓力，但他認為演員最終還是要用作品說話，希望觀眾在看完戲劇後，能透過他的表演理解他的真心。如今影集正式上線，首集描述教權保護局督察整頓校園惡勢力的痛快情節，宛如校園版《模範計程車》，成功席捲收視榜。導演也在記者會上強調，雖然刪除了爭議部分，但團隊花了很多心思保留原作中打擊惡徒的痛快感，並讓角色情感更立體。