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▲新北市觀旅局表示，「2026碧潭水舞季－舞力泉High」活動將迎來最後一週。（圖／攝影張勵德攝）

水上LED發光地磚拍照體驗 只剩6/13最終場

▲今年首度推出「水上LED發光地磚拍照體驗」（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市政府觀光旅遊局攜手裕隆城，邀請「2026誠品青春博覽會」優秀舞團於碧潭東岸廣場接力演出。（圖／新北市觀旅局提供）

閉幕煙火施放 6月14日晚間20：00登場

「2026台北水舞嘉年華」6/13登場 也有低空煙火

新北市政府觀光旅遊局表示，「2026碧潭水舞季－舞力泉High」活動即將於6月14日迎來閉幕日，特別規劃閉幕限定演出，除了精彩水舞展演外，還邀請「2026誠品青春博覽會」獲獎舞團帶來青春熱力演出，並於晚間8時施放璀璨煙火。而台北觀觀傳局也公布，「2026台北水舞嘉年華」則是將於本週六（13日）在錫口碼頭彩虹橋盛大登場！開幕日首場將推出「水火共舞」限定場，除了全臺唯一「橋面＋河面」雙水舞共演，更結合中低空煙火和噴火龍。今年碧潭水舞以「舞力泉High」為主軸，結合水舞、音樂、燈光及雷射光雕效果，打造兼具科技感與娛樂性的水岸夜間盛會。活動最後兩週特別安排4首特色展演曲目輪番演出，融合流行音樂、在地創作與主題式編排，其中包含國際熱門歌曲《Golden》、《APT.》，以及新店在地團體「聲動樂團」特別改編創作的專屬展演曲目，搭配燈光、水舞與雷射效果。此外，今年首度推出「水上LED發光地磚拍照體驗」，開放民眾登上平時僅供演出的水上舞台，以絢麗水舞及碧潭吊橋為背景，留下專屬夏日回憶，體驗場次僅剩6月13日最後一場。新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，活動最終週末同樣精彩不間斷！6月14日將攜手裕隆城推出跨域聯動活動，邀請參與「2026誠品青春博覽會」的優秀舞團，自下午5時30分起於碧潭東岸廣場接力演出。其中包括由11至14歲熱愛舞蹈女孩組成的「Savage Girls」、活躍於各大賽事及演出活動的冠軍團隊「水煮蛋1.0」，以及由一群熱愛表演年輕人組成的「The SE7EN．七大洋」，透過青春洋溢的舞蹈演出展現新世代活力與創意，讓碧潭化身最熱鬧的青春大舞廳。最令人注目的，則是規劃6月14日晚間20：00將施放閉幕煙火，璀璨煙火與水舞光影相互輝映，呈現空中與水面交織的華麗共演，為今年碧潭水舞季畫下最燦爛的句點。除了精彩展演內容外，周邊商圈、餐飲及旅宿業者也推出多項優惠活動，包括碧潭餐飲遊憩區、DCC碧潭廣場、裕隆城及烏來觀光發展協會等皆規劃相關優惠方案。另外，「2026台北水舞嘉年華」則是將於本週六（13日）在錫口碼頭彩虹橋盛大登場！開幕日首場將推出「水火共舞」限定場，除了全臺唯一「橋面＋河面」雙水舞共演，更結合中低空煙火和噴火龍，搭配英國經典音樂劇「歌劇魅影」音樂及水幕投影，營造沉浸式的劇場氛圍。台北市觀傳局表示，今年水舞嘉年華為6月13日至27日，每日水舞展演時間分別為18時30分、19時30分、20時30分、21時。6月13日的首場展演，將於19時30分以限定版「水火共舞」揭開活動序幕，6月27日的閉幕日，也將於19時30分推出限定版「水火共舞」。活動現場有大型國際IP氣偶輪番亮相，包括彩虹小馬、Pingu家族裝置物在河岸旁，讓民眾前往打卡拍照，一同留下滿滿回憶。