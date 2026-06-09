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▲紐約尼克當家後衛布朗森（Jalen Brunson）在場上慘遭對手推倒，但當下裁判卻完全沒有響哨，讓大批球迷痛批聯盟刻意包庇「金童」。（圖／翻攝自X）

2026年NBA總冠軍賽G3再度出現爭議判決。聖安東尼奧馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在首節一次防守回合中，遭轉播鏡頭拍下從背後推倒紐約尼克主控布朗森（Jalen Brunson），但裁判卻未做出任何吹判，引發球迷強烈反彈。相關畫面在社群媒體瘋傳後迅速掀起熱議，不少網友質疑聯盟對這位「法國怪物」過於寬容，甚至有人直言：「如果今天換成格林（Draymond Green）做出同樣動作，恐怕早就被趕出場了。」帶著主場連丟兩戰的0勝2敗劣勢，馬刺隊在週一晚間的Game 3面臨著退無可退的龐大壓力。他們原本在Game 2有絕佳機會扳平戰局，但文班亞馬在關鍵時刻的致命失誤與跳投失手，最終葬送了球隊的勝利。顯然，為了不讓球隊陷入0：3的絕境，文班亞馬在場上打得更具「侵略性」。不過，這位全明星中鋒在第一節比賽中，竟然從背後用力推倒了紐約尼克隊當家後衛布朗森（Jalen Brunson）。儘管這是一個再明顯不過的惡意犯規動作，但Game 3的裁判組卻完全沒有給予任何吹判與懲處。這項極具爭議的漏判立刻在網路上炸開了鍋，球迷們紛紛將怒火指向裁判。有球迷痛批：「文班亞馬把布朗森推倒在地早就該被驅逐出場了，結果他還在那邊笑？裁判根本偏袒馬刺！」其他人也附和：「這是史上最明顯的惡意犯規，竟然沒響哨？」、「聯盟的金童做什麼都能拿到免死金牌。」更有球迷直言：「如果這是格林（Draymond Green）做的，他早就被禁賽好幾場了！」事實上，這已經不是文班亞馬今年季後賽第一次引發「髒球」爭議。在第二輪面對明尼蘇達灰狼時，他就曾因肘擊里德（Naz Reid）而遭驅逐出場；到了西區決賽Game 5，他又被鏡頭拍到疑似在場邊「指使」隊友普拉姆利（Mason Plumlee）與畢永柏（Bismack Biyombo），隨後兩人便對奧克拉荷馬雷霆後衛麥凱恩（Jared McCain）祭出兇狠的犯規。而在總決賽Game 2，他也曾對尼克後衛阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）有過不必要的肢體動作。