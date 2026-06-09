水庫水情最新／全台暴灌1.2億噸　曾文大解渴、阿公店沒水原因曝

（11:40 更新，新增經濟部最新統計）連日梅雨狂炸為中南部帶來驚人水量！經濟部最新公告，短短 6 天梅雨已為全台主要水庫狂吸超過 1.2 億噸進帳，其中指標性的曾文與烏山頭水庫聯手進補達 2,500 萬噸。然而，正當全台水庫大口吞水，唯獨高雄「阿公店水庫」最新蓄水率竟慘跌至 0.1% 近乎見底，引發網路熱烈討論，水利署官方也對此揭曉背後的科學真相。

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🟡 擺脫枯水期！梅雨 6 天全台狂吸 1.2 億噸、南部大解渴

自去年 11 月進入枯水期以來，南部主要水庫集水區降雨量不足歷史同期的一半。所幸這波梅雨全力進補，根據經濟部最新發布的 6 天（6/4～6/9）水情統計，全台水庫大豐收進帳超 1.2 億噸，其中「曾文-烏山頭水庫系統」實質大吃 2,500 萬噸水，整體蓄水率強勢拉升至 14.3%，正式宣告脫離日前蓄水率跌破 1 成的危急紅燈期。

由於水利署將曾文與烏山頭視為聯運系統，此波進帳讓兩大水庫合計蓄水率穩健挺進。雖然回升速度看似平緩，主因是曾文身為全台容量最大水庫，大口吞下千萬噸水後仍有極大容積，目前民生、產業及農業用水已獲得實質舒緩。 

▲記者實際上水利署系統進行比對。曾文水庫24小時內淨進帳384萬噸，烏山頭水庫蓄水率則順利挺進18.44%。（圖／截自水利署官網,wra.gov.tw）
▲記者實際上水利署系統進行比對。曾文水庫24小時內淨進帳384萬噸，烏山頭水庫蓄水率則順利挺進18.44%。（圖／截自水利署官網,wra.gov.tw）
🟡 氣象署雨量排行曝光！高屏山區越域引水神助攻

這波豐沛水量主要來自西南風的猛烈宣洩，根據中央氣象署最新公布的即時雨量觀測排行（統計至 9 日上午 9 時 40 分），南部山區的高雄甲仙（192.5 毫米）與六龜（183.5 毫米）雙雙擠進全台前十名，成為大壩最強力的補水兵。

這場雨不僅下對地方，也讓供應民生用水的南化水庫成為大贏家。在集水區上游逕流與越域引水雙管齊下助攻下，南化水庫這波強勢進帳 1,380 萬噸，蓄水率一舉飆升至 33.3%，輕鬆衝破 3 成大關！經濟部強調，這波雨勢已實質緩解南部旱象，民生、產業及農業用水皆獲得舒緩。

▲全台最新雨量排行。截至9日上午9時40分，雲林北港以257毫米高居全台之冠，雙北與高雄山區也狂炸雨彈。（圖／氣象署官網,cwa.gov.tw）
▲全台最新雨量排行。截至9日上午9時40分，雲林北港以257毫米高居全台之冠，雙北與高雄山區也狂炸雨彈。（圖／氣象署官網,cwa.gov.tw）
 💡 別再問了！阿公店水庫蓄水 0.1% 的「空庫防淤」內幕

然而，在一片開紅盤的水情中，高雄阿公店水庫明明昨日降雨高達 80.3 毫米，今日有效蓄水量卻僅剩 1.0 萬立方公尺，換算蓄水率是近乎歸零的 0.1%。許多網民納悶：「阿公店水庫難道壞掉了嗎？」

水利署南水分署先前曾澄清，這不是缺水，更不是漏水，而是水庫正在進行一年一度的黃金「空庫防淤期」。

▲阿公店水庫即時影像。水庫正值「空庫防淤期」，開啟閘門進行水力排砂，才呈現蓄水率0.1%的見底奇景。（圖／翻攝自水利署即時影像,wra.gov.tw）
▲阿公店水庫即時影像。水庫正值「空庫防淤期」，開啟閘門進行水力排砂，才呈現蓄水率0.1%的見底奇景。（圖／翻攝自水利署即時影像,wra.gov.tw）
水庫長壽的關鍵祕密：水力排砂

阿公店水庫是平地型水庫，主要功能為「防洪」，也是台灣唯一一座以防洪為首要目標的水庫。為了因應極端氣候並延長水庫壽命，每年 6 月至 9 月汛期期間，官方會主動開啟洩水閘門「放空水庫」。

利用這段期間暴雨引發的強勁瞬間進流量，順勢將集水區沖刷進來的泥沙直接排到大壩下游（水力排砂），不僅能達到驚人的自主清淤效果，更能藉此順便改善水質。

水利署拋出定心丸表示，目前南部各區民生公共用水調度完全正常。等到 9 月防淤期結束後，就會透過越域引水等手段迅速蓄存補充，民眾看到 0.1% 的驚悚數字千萬免驚！

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...