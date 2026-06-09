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當紐約尼克距離隊史睽違53年的NBA總冠軍越來越近，麥迪遜廣場花園（MSG）也迎來一位熟悉的老朋友。根據美媒報導，現效力於明尼蘇達灰狼的迪文森佐（Donte DiVincenzo）拄著拐杖現身總冠軍賽第三戰現場，見證昔日維拉諾瓦大學冠軍戰友們在家鄉球迷面前挑戰最高榮耀。現年29歲的迪文森佐今晚重返大蘋果，雖然身上穿的不再是尼克球衣，但《ClutchPoints》推測他無疑是來為昔日的大學戰友們加油打氣。回顧2018年，迪文森佐與現今尼克隊的三大核心布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）以及布里吉斯（Mikal Bridges），共同率領維拉諾瓦大學野貓隊一路過關斬將。在當年的NCAA全國總決賽中，他們以79：62痛擊密西根大學捧起冠軍金盃，寫下大學籃球歷史的輝煌一頁。隨後，這四人全數順利敲開NBA大門。命運的安排相當奇妙。2023年7月，迪文森佐先以4年5000萬美元合約加盟尼克，與布朗森、哈特重聚；隨後在2024年7月，尼克再透過交易向布魯克林籃網換來布里吉斯。至此，大學奪冠「四劍客」首度在紐約尼克隊正式齊聚，當時全美球迷都引頸期盼這群好兄弟能合力為紐約奪下一座屬於他們的NBA總冠軍。然而，為了在禁區戰力上尋求突破，尼克隊在2024年10月做出震撼交易，將迪文森佐作為籌碼之一送往灰狼，換來了明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）。這場無情的商業交易雖然拆散了兄弟聯手，但也確實幫助尼克一路高歌猛進，本季成功奪下東區冠軍，並在總決賽取得2：0領先。儘管沒能以隊友身分並肩作戰，但重情重義的迪文森佐仍選在總決賽G3的關鍵時刻親臨現場，坐在看台上為好兄弟布朗森、哈特與布里吉斯加油。美媒《ClutchPoints》指出，迪文森佐在紐約爭冠的歷史性一刻驚喜現身，不僅將尼克現在的成功與2018年維拉諾瓦的冠軍榮耀連結在一起，更為這場決戰增添了濃厚的故事性。一旦尼克今晚能順利搶下3：0的絕對聽牌優勢，並最終捧回歐布萊恩金盃，這段「四劍客」在麥迪遜廣場花園相聚的插曲，必將成為這段冠軍史詩中最動人的一幕。