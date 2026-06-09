曾經一度面臨危機的美國半導體大廠英特爾（Intel），在陳立武（Lip-Bu Tan）接任執行長、美國政府入股之後，似乎又開始有了轉機，近日更有外媒踢爆，Google已委託英特爾生產逾300萬顆自研TPU（張量處理器），輝達（NVIDIA）也正在評估是否採用英特爾技術開發新型AI晶片。有美媒形容，英特爾有如從加護病房（ICU）轉入普通病房。
根據《CNN》報導，這家總部位於矽谷的半導體先驅企業一直努力維持其晶片製造領域的龍頭地位，但近年幾乎被輝達、AMD和高通（Qualcomm）等公司蠶食市場份額。同時，台積電（TSMC）生產了全球90%的先進晶片，使得英特爾自身的晶圓代工業務幾乎沒有競爭空間，這些問題並沒有逃過陳立武的眼睛，他在2025年4月的季度財報首次公開坦言，英特爾確實有些領域需要改進，而且沒有速成方案。
今年在台北舉辦的國際電腦展（Computex），陳立武也參加並發表了演說，現場座無虛席，人群似乎有興趣進一步了解英特爾的核心產品—中央處理器（CPU），身為AI競賽的關鍵組成部分，重新受矚一事似乎給了英特爾重生的機會。
報導引述黃仁勳的說法，CPU好比指揮家，而圖形處理器（GPU）則是管弦樂團，後者是輝達的專長所在、是訓練AI模型的理想選擇，但前者在執行AI推論方面亦發揮重要作用，所以需求量也大大提升。
陳立武在台北國際電腦展的空檔告訴採訪記者，過去1個月裡有許多科技企業的CEO都打電話給他，要求追加CPU的數量，分析師也認為，如果英特爾能夠迅速提高產量，同時確保品質，未來幾年市場對CPU的高需求則能提振其銷售額。
英特爾的逆襲之路
報導提到，英特爾的轉型並非毫無代價，陳立武精簡了許多營運成本，包含裁減約34%的員工，暫停在德國、波蘭擴建工廠的計畫，也優化了公司固有的幕僚單位，引進新人才，建立新的合作關係並出售非核心業務資產。
除了自立自強，英特爾也得到了川普政府的幫助，去年8月，美國政府斥資89億美元購買英特爾股票，佔該公司約10%的股份，以支持其在美國本土持續擴大業務的計劃，確保美國高端晶片供應鏈優先，保障國家安全。自那之後，英特爾股價已飆漲約300%。
市場研究公司「Digitimes Research」的分析師Chiayang Yao指出，陳立武成功止住了英特爾的頹勢，讓它從重症病房轉到普通病房，但未來仍面臨重大挑戰，尤其是在晶片代工業務方面。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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今年在台北舉辦的國際電腦展（Computex），陳立武也參加並發表了演說，現場座無虛席，人群似乎有興趣進一步了解英特爾的核心產品—中央處理器（CPU），身為AI競賽的關鍵組成部分，重新受矚一事似乎給了英特爾重生的機會。
報導引述黃仁勳的說法，CPU好比指揮家，而圖形處理器（GPU）則是管弦樂團，後者是輝達的專長所在、是訓練AI模型的理想選擇，但前者在執行AI推論方面亦發揮重要作用，所以需求量也大大提升。
陳立武在台北國際電腦展的空檔告訴採訪記者，過去1個月裡有許多科技企業的CEO都打電話給他，要求追加CPU的數量，分析師也認為，如果英特爾能夠迅速提高產量，同時確保品質，未來幾年市場對CPU的高需求則能提振其銷售額。
英特爾的逆襲之路
報導提到，英特爾的轉型並非毫無代價，陳立武精簡了許多營運成本，包含裁減約34%的員工，暫停在德國、波蘭擴建工廠的計畫，也優化了公司固有的幕僚單位，引進新人才，建立新的合作關係並出售非核心業務資產。
除了自立自強，英特爾也得到了川普政府的幫助，去年8月，美國政府斥資89億美元購買英特爾股票，佔該公司約10%的股份，以支持其在美國本土持續擴大業務的計劃，確保美國高端晶片供應鏈優先，保障國家安全。自那之後，英特爾股價已飆漲約300%。
市場研究公司「Digitimes Research」的分析師Chiayang Yao指出，陳立武成功止住了英特爾的頹勢，讓它從重症病房轉到普通病房，但未來仍面臨重大挑戰，尤其是在晶片代工業務方面。
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