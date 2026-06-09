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花蓮才捎來好消息！新竹瓦斯氣爆釀2死 賴清德急發聲

新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生重大瓦斯氣爆事故，造成至少2人死亡、多人受傷，周邊7戶住家、約18名居民受到波及。對此，總統賴清德稍早透過臉書發聲，除了向罹難者家屬表達深切哀悼外，也已指示中央相關部會與地方政府密切合作，全力協助受影響居民安置及後續生活重建。賴清德表示，昨天在花蓮馬太鞍溪，因豪雨導致溪水瞬間暴漲，一名協助撤離機具的工地主任不慎受困；所幸在消防與搜救人員不眠不休的搜救下，今天清晨已平安獲救並送醫治療。然而，花蓮搜救行動傳出好消息之際，新竹市卻在凌晨爆發嚴重氣爆意外，一棟三層樓透天厝遭強大爆炸威力炸毀，周邊連棟建築也受到波及，現場一片狼藉。賴清德表示，除了向罹難者家屬表達深切哀悼，也指示中央相關部會與地方政府通力合作，全力協助受影響居民後續的安置與生活重建。賴清德也特別向第一線投入救援的警消、醫護及救難人員表達感謝。他指出，無論是花蓮溪水暴漲事件，還是新竹氣爆事故，都能看到前線人員在最危急時刻挺身而出，持續守護國人生命安全。面對近期極端天候頻傳，賴清德提醒，未來一週天氣仍相當不穩定，呼籲民眾提高警覺，避免前往河川、水域及山區活動；戶外工作者及工程人員，務必將人身安全擺在第一位，遇有豪雨警報應及早撤離，切勿冒險作業。最後，賴清德強調，民眾需持續關注最新氣象及防災資訊，提前做好防範措施，並多留意自身及家人安全，「平安第一」。