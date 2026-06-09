我是廣告 請繼續往下閱讀

若涉及中國捐贈、政策遊說恐難逃《反滲透法》

七連霸無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費，遭求刑12年6月，《鏡周刊》今（9）日報導，檢調也在追查高金素梅家族及核心幕僚周邊資金流向，其中多筆北市豪宅交易紀錄啟人疑竇，疑似涉及人頭持有、財產來源不明或洗錢疑慮。對此，律師陳君瑋認為，核心助理張俊傑頻繁往返中國，假設收了紅錢，恐難逃《反滲透法》的偵辦。《鏡周刊》今報導指出，高金素梅與家人曾轉手「戀戀長安」、「明水大觀」、「領袖大樓」及「陽明一會」等豪宅，疑似涉及人頭持有、財產來源不明或洗錢疑慮，部分買賣關係人更與詐領千萬元遭起訴的助理張俊傑高度重疊，張俊傑又頻繁出入中國，金流複雜，恐成高金素梅下個未爆彈。針對高金素梅爆出案外案，陳君瑋發文指出，檢調目前大概分2個方向偵辦高金素梅，一部分是詐領助理費、詐欺罪、進口快篩，此部分事證明確，證人幾乎都認罪，逃不了，先起訴。另一部分，則是《鏡週刊》另外報導的4大豪宅部分。陳君瑋表示，由於高金素梅核心助理張俊傑多年來頻繁往返兩岸，不僅被查扣的手機有諸多對話內仍待釐清，名下甚至有多筆異常資金流向，相關資料已由專案小組彙整，這些錢有沒有牽涉中國捐贈？收了紅錢是否進行選舉使用與政策遊說？這些房子是否只是部分不義之財的洗錢終點？假設有，此部分恐怕難逃《反滲透法》的偵辦。