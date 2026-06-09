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隨著2026美加墨世界盃足球賽開打進入最終倒數，全阿根廷球迷緊繃的神經終於可以放下來了！根據《ESPN》的最新報導指出，日前遭受傷勢困擾的阿根廷當家球王梅西（Lionel Messi），整體的復原狀況傳出捷報，目前已經正式重返國家隊的訓練營，極有機會趕上世界盃的小組首戰。此外，陣中21歲的超新星帕斯（Nico Paz）也同步傷癒歸隊，兩大戰力的回歸無疑為衛冕軍注入了一劑強心針。阿根廷球王梅西是在5月25日時，不慎遭逢左大腿後側肌肉拉傷的傷勢，隨後便一直處於停賽休養的狀態，一度讓阿根廷國家隊的衛冕之路拉響戰力警報。所幸經過這段時間的積極治療，梅西的傷勢復原進度大幅超前。《ESPN》記者賈西亞（Adriana Garcia）特別指出，梅西的恢復狀況甚至超出了醫療團隊的預期，目前他已經能夠負荷一定強度的實戰操練，並開始參與部分團隊訓練。除了梅西傳來好消息，在5月10日因左膝受傷而高掛免戰牌的年輕小將帕斯，也在上週日首度參與了國家隊的完整團訓。教練團預期，帕斯接下來將會在阿根廷對陣冰島的熱身賽中率先登場尋找比賽節奏。對於兩位核心戰力在關鍵時刻及時回歸，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在受訪時顯得安心不少。斯卡洛尼表示：「梅西目前的恢復情況非常不錯，他已經和球隊一起訓練了一段時間。這對我們而言至關重要，他這陣子並沒有完全脫離團隊的運作，現在正一步步找回百分之百的健康狀態。」隨著這波傷兵潮陸續退去、核心球員們相繼歸隊，阿根廷在即將到來的世界盃小組賽中，將擁有更充裕的排兵布陣與調度籌碼。這艘由梅西領軍的衛冕軍，也將以更完整的完全體陣容，全力迎戰即將全面引爆的全球足球盛宴。