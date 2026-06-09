中央氣象署預報員朱美霖表示，受西南氣流與滯留鋒面共同影響，全台自昨日起出現顯著降雨，豪雨特報涵蓋20縣市，其中桃園新屋今晨3小時累積雨量達104毫米，今天至明晨（6月9日至6月10日）為本波降雨最強時段，西半部、東北部及花東山區有局部豪雨，嘉義以南山區更可能出現豪雨以上等級雨勢，提醒民眾避免前往山區並留意強降雨。
朱美霖指出，西南氣流不斷帶入暖濕空氣，加上滯留鋒面抵達台灣，從昨天開始各地都有顯著降雨，特別是西半部、東北部、各地山區，皆出現「短延時強降雨」，氣象署目前持續發布「豪雨特報」，範圍涵蓋本島、澎湖等20縣市。
朱美霖說明，昨天新北萬里累積154.4毫米雨量全台最多、高雄美濃150毫米、屏東里港146毫米；今天截至上午9時，台中和平140毫米、桃園新屋136.5毫米、南投國姓113毫米，尤其是桃園新屋，今天清晨出現「3小時104毫米，時雨量68.5毫米」的驚人雨勢。
朱美霖提醒，今天上午台灣西南方、南海一帶持續有中小尺度對流發展，中南部中午要注意短延時強降雨、強陣風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也強調，「西南近海的雷雨帶移入，台南、高雄、屏東要注意，外出或中午出門買飯，將有瞬間大雨、雷擊、強陣風。」
朱美霖提及，今天至明天清晨是本周降雨巔峰期，整個西半部、東北部、花東山區都會出現局部豪雨，嘉義以南山區因為是迎風面，將有局部「豪雨以上等級」雨勢，周四（6月11日）鋒面往南移動，北台灣、宜蘭花蓮降雨趨緩，但中南部仍有大雨機率。
周五至周日（6月12日至6月13日），受到新一波滯留鋒面影響，天氣又會回到全台有雨的情況，不過降雨強度會比今明兩天還要小一些。未來7至10天，台灣都是容易下雨的環境，若有安排相關活動行程要注意，也要避免前往山區。
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朱美霖提醒，今天上午台灣西南方、南海一帶持續有中小尺度對流發展，中南部中午要注意短延時強降雨、強陣風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也強調，「西南近海的雷雨帶移入，台南、高雄、屏東要注意，外出或中午出門買飯，將有瞬間大雨、雷擊、強陣風。」
周五至周日（6月12日至6月13日），受到新一波滯留鋒面影響，天氣又會回到全台有雨的情況，不過降雨強度會比今明兩天還要小一些。未來7至10天，台灣都是容易下雨的環境，若有安排相關活動行程要注意，也要避免前往山區。