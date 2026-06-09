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巴西球迷終於可以鬆一口氣了！近年屢受傷病折磨的34歲巴西傳奇巨星內馬爾（Neymar），在暌違近3年後總算再度入選國家隊，卻不幸於5月底的備賽期間傳出右小腿肌肉拉傷，讓外界一度憂心他的世足之旅將提前報銷。所幸根據《ESPN》的最新報導，經過核磁共振（MRI）掃描確認後，內馬爾的「復原進度良好」，極有機會強勢回歸賽場，在即將到來的小組賽中震撼亮相。內馬爾這次的右小腿肌肉傷勢，起初被醫療團隊評估至少需要缺席二至三周，這讓巴西全國上下陷入焦慮，深怕這位進攻核心會再次重演過去在世界盃因傷提前退場的悲劇，也讓森巴軍團的奪冠前途蒙上一層陰影。不過，最新的醫療報告帶來了天大的好消息。巴西足球協會特別發布官方聲明指出：「內馬爾的最新檢查結果顯示，他的治療進展非常良好。接下來他將繼續按照醫療團隊所制定的專屬計劃，進行康復與後續的體能訓練。」這番話無疑為球隊與球迷注入了一劑強心針。儘管內馬爾先前已遺憾錯過了兩場關鍵的熱身賽，且目前能否百分之百趕上台灣時間6月14日（美加墨時間13日）對陣摩洛哥的小組賽首戰，教練團仍語帶保留、打上一個小小的問號，但他的傷勢大幅好轉，已是不幸中的大幸。這位曾叱吒歐洲足壇、效力過巴塞隆納與巴黎聖日耳曼的核心前鋒，在2025年初選擇重返兒時效力的母隊桑托斯俱樂部，然而近幾個賽季他的身體狀況始終亮紅燈。除了2023年10月代表巴西對陣烏拉圭時遭遇左膝前十字韌帶和半月板撕裂的重傷，2026年回歸桑托斯隊後，傷病問題依然如影隨形。身為巴西隊史不可或缺的看板人物，內馬爾至今已代表國家隊出賽128次、高效率轟進79球。繼2014年、2018年及2022年世界盃之後，他極度渴望能克服傷痛、完成生涯第四次征戰世界盃的偉大里程碑。隨著傷勢迎來曙光，全世界的球迷都在期待這名森巴精靈能夠及時披上黃綠戰袍，帶領巴西隊在美加墨的賽場上再度起舞。