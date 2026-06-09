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人在對岸工作仍「詐領388萬」！育嬰津貼逾15萬元都不放過

助理不務正業！每月還加薪1.8萬 連母親都成掛名人頭

高金素梅瘋狂詐領787萬！張育萌吐槽：到底看緊誰的荷包？

無黨籍立委高金素梅涉嫌長期以人頭助理、低薪高報等方式詐領公費助理補助，累計金額高達787萬餘元。台北地檢署今日依《貪污治罪條例》提起公訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌也特地整理「離譜至極」的案情細節，甚至連育嬰津貼都不放過，他狠吐槽：「真想問高金委員，是看緊人民的荷包，還是看緊自己的荷包啊？」張育萌指出，根據檢方調查，高金素梅明知其國會辦公室主任張俊傑的長女，長期居住中國從事音樂工作，實際上並未擔任立委助理職務，卻仍將張女列報為公費助理。檢方認定，該案涉嫌詐領助理費超過388萬元。除了張俊傑女兒外，張育萌續指，起訴書也提到張俊傑本人在2013年至2014年間，返回台中照顧母親及孫女，事實上未從事立法院助理工作，但仍被列報為公費助理。檢方認為，相關期間涉嫌詐領53萬餘元助理費，且款項由張俊傑個人使用。「最扯的是，連『育嬰留職停薪的津貼』也不放過！」張育萌提到，檢調發現一名陳姓助理在生下第2個孩子後，實際上仍持續於立法院工作，但卻透過另名楊姓人士掛名擔任公費助理，再由國會辦公室發文證明陳姓助理申請留職停薪。檢方認定，藉由此一安排，陳姓助理涉嫌向勞保局詐領超過15萬元育嬰津貼。張育萌進一步表示，另有助理遭指派至花蓮某餐廳工作，甚至正式擔任店長職務，早已未從事立委助理工作內容。然而，高金素梅辦公室仍持續以助理名義聘用對方，藉此涉嫌詐領56萬餘元助理費。不僅如此，張育萌還提到，另一名林姓助理被派往處理「部落行銷有限公司」相關業務，本不應再由立法院支付薪資。不過檢調發現，高金素梅不僅自2014年起替林姓助理加薪，每月增加1萬8500元，還透過其母親掛名擔任公費助理，以規避外界查核。檢方認定，這部分涉嫌詐領助理費超過54萬元。張育萌強調，綜合檢方認定內容，包括助理薪資、加班費、年終獎金及育嬰津貼等項目，全案涉嫌詐領金額超過787萬元。他引述北檢說法指出，高金素梅擔任立委已超過20年，理應肩負監督預算職責，卻被指控長期將國家提供的助理補助費「中飽私囊或挪作他用」，徹底摧毀國民對於代議制度與公務員廉潔性之信賴。張育萌也質疑，高金素梅在遭起訴後，仍大言不慚地發文，還文情並茂地說：「我將一如既往地繼續捍衛原住民族的權利，持續監督政府施政，看緊人民的荷包。」這讓他不禁狠酸：「現在是怎樣？涉案的政客講話都在比大聲的嗎？真想問高金委員，是看緊人民的荷包，還是看緊自己的荷包啊？」