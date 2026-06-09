(6/9 11:35 更新內容：foodpanda回應)

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▲Grab提出對台灣外送夥伴三大在地承諾，包括安定收入、安穩賦能與安全第一，收購案目前仍待主管機關審查。（圖／記者周淑萍攝）

承諾1：免費送裝備、不收轉換費 外送員最快24小時上工

承諾2：AI助理全天待命 智慧派單幫外送員多接單

承諾3：不拚車速拿獎金 大單自動拆單更安全

▲余偉騰表示，若收購foodpanda台灣外送事業獲准，將遵守台灣法規，並與主管機關、工會展開合作對話。（圖／記者周淑萍攝）

東南亞叫車、外送平台Grab擬議收購foodpanda台灣外送事業，目前仍須取得主管機關核准，並符合其他交割條件後才能完成。Grab選在此時提出在地承諾Grab宣布，針對台灣外送夥伴與商家夥伴提出「安定、安穩、安全」三大安心策略，希望在收購案仍待主管機關核准之際，先向台灣市場說明未來營運方向。余偉騰表示，Grab以尊重與謙虛的心態進入台灣市場，理解任何變動都可能讓合作夥伴感到不確定，因此希望透過這些承諾，分享Grab的信念，以及未來若能在台灣營運，將如何服務外送夥伴與商家夥伴。余偉騰指出，若有幸在台灣營運，Grab的核心目標將是確保合作夥伴能擁有穩定收入、安全工作，並與平台共同成長。他也強調，若交易獲准，Grab將遵守台灣在地法律與監管要求，並期待與主管機關及工會進行合作對話。針對外送夥伴，Grab提出第一項承諾為「安定收入」，重點是降低平台轉換期間的收入中斷風險。Grab表示，所有符合資格的foodpanda現任外送夥伴，都可免費獲得Grab裝備與外送袋，不需自行負擔費用；文件審核也將在24小時內完成，盼讓外送員能更快銜接新平台，減少工作空窗期。此外，Grab將設立至少3個月的專屬語音客服專線，讓外送夥伴在轉換期間可透過電話取得協助，不必只依賴線上客服或文字訊息。第二項承諾是「安穩賦能」，Grab表示，將透過智慧工具協助外送員提升配送效率，進一步增加收入機會。Grab系統會綜合計算餐點準備時間，以及外送員前往商家的路程，盡可能讓外送員在餐點備妥時抵達取餐，減少在店家等待的時間。金流方面，Grab將採每週結算制，外送夥伴不需要預先繳納保證金即可開始接單。Grab將提供24小時AI助理，外送員可透過AI查詢平台政策、取得提升收入建議，也能在配送途中以語音操作方式獲得協助，例如向顧客發送訊息、處理不同配送情境等。Grab表示，語音操作功能可讓外送員在配送途中以免手持方式使用，降低操作手機帶來的風險。在工作模式上，Grab表示，外送夥伴可自由選擇加入排班制度，也可自行選擇區域與時間彈性上線接單，不需要綁定固定時段。第三項承諾是「安全第一」，Grab表示，平台獎勵機制將以完成訂單為主要依據，而不是配送速度，避免外送員為了追求速度而增加交通風險。App也將內建即時超速警示與疲勞提醒機制，主動提醒外送員注意行車速度，並適時休息。另外，若遇到量體較大的訂單，Grab將自動拆單，分配給多位外送夥伴配送，消費者不需支付額外費用，也能避免單一外送員承擔過大負荷。