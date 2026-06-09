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2批日本絨螯蟹檢出戴奧辛超標 業者邊境調整為逐批查驗

近3年首次檢出 日本絨螯蟹戴奧辛超標

食藥署今（9）日公布邊境檢驗不合格品項，此次有2批輸入業者「上銀國際貿易有限公司」報驗日本絨螯蟹，檢出戴奧辛超標，2批日本絨螯蟹總計10公斤，需在邊境必須退運或銷毀；邊境針對日本絨螯蟹採監視查驗。食藥署今日公布最新邊境查驗不合格名單，包括越南進口「紫米」、中國進口「鮮南瓜」及孟加拉進口的「芝麻」農藥殘留超標；另外日本進口「日本絨螯蟹」則被檢出戴奧辛超標、法國進口「乾酪」大腸桿菌檢驗不符規定，需退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，由業者「上銀國際貿易有限公司」進口2批日本絨螯蟹，邊境檢出戴奧辛每克濕重4.5皮克及8.0皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和每克濕重10.1皮克。依據「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為每克濕重3.5皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為每克濕重6.5皮克，這2批日本絨螯蟹總計10公斤須在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「上銀國際貿易有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。自今年6月4日起至明年6月3日止，在邊境針對日本絨螯蟹採監視查驗，抽驗比例為100%。劉芳銘指出，日本絨螯蟹過去無不合格紀錄，是近3年首次發現，過去並沒有相關紀錄，而因應檢出戴奧辛，會較為謹慎。他說，近3年日本絨螯蟹報驗輸入63批，檢驗22批、其中這2批不合格。劉芳銘說，當初驗到相關業者第一批不合格，便將第二批拿去檢驗，進行立即管控。對於螃蟹驗出戴奧辛，劉芳銘提到，曾有從中國進口的絨螯蟹也被檢出。而主要原因可能與絨螯蟹本身為底棲生物，以底泥的水生植物、草類、小型無脊椎動物或有機碎屑為食物，可能因土壤有戴奧辛汙染，透過食物鏈累積。