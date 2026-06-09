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山區恐飆400毫米雨量 已預警撤離1904人

「大的鋒面還沒到」 示警民眾注意路況

全台炸豪雨，高雄山區甲仙、六龜、桃源、那瑪夏、茂林等5區今（9）日已宣布停班停課。高雄市長陳其邁指出，高雄平地目前降雨約20至30毫米，但山區恐達350至400毫米，已符合停班停課標準，除上述5區停班課，市府也依土石流及大規模崩塌警戒撤離1904人。陳其邁強調，現在大的鋒面還沒有到高雄市，山區或低窪地區民眾要特別注意。陳其邁稍早表示，現在平均在平地的降雨量是20到30毫米，最主要比較擔心是山區，根據中央氣象署的估計，山區可能會高達350到400毫米，這個也是符合放假的標準，因此包括甲仙、六龜、桃源、那瑪夏、茂林等區域，今天停班停課。總共依照農水署發布的土石流警戒區域，共有68條，有2處是屬於大規模崩塌的預警區域，所以總共撤離了1904人。陳其邁提到，高雄市採取比較嚴格的標準，如果土石流黃色警戒發布，就會採取撤離措施。因為有時候在晚上，或者是在山區，撤離相對比較困難，所以料敵從寬，在昨天晚上就已經全數完成撤離。陳其邁也說，目前也請水利局、工務局、環保局等密切注意短時間在高雄強降雨的狀況，包括水閘門、抽水機、滯洪池等監測狀況，並請環保局加強易淹水地區側溝清疏。工務局也針對主要道路路況，是否因豪雨造成交通阻塞或部分路面積淹水，隨時保持最高警戒。陳其邁也提醒市民，現在大的鋒面還沒有到高雄市，山區或低窪地區民眾要特別注意，也避免到海邊或溪邊戲水。