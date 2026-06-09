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雷霆2000火箭彈剛發射就墜地

訓練彈異常 曾造成發射車火燒車

▲雷霆2000火箭彈射擊，疑似有一枚火箭彈升空後不發火而墜地。（圖／記者呂炯昌攝，2026.06.09）

▲M109A2自走砲射擊。（圖／記者呂炯昌攝）

第十軍團今（9）日在台中大甲溪出海口南北岸周邊實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」訓練，這是2020年繼漢光36號演習之後，雷霆2000多管再度重回甲南海灘實彈射擊。不料，現在大雨也導致射擊時程多次延後，並發生插曲。雷霆2000多管火箭系統進行實彈射擊時，第3輛發射車疑似有一枚火箭彈升空不久即墜落，引發現場媒體關注。對此，陸軍58砲指部參謀主任翁一銘上校表示，初步研判為火箭彈第二段火藥發火異常，已交由中科院進一步分析原因。陸軍第十軍團今日於台中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」射擊訓練，本次演練整合58砲指部、234旅及586旅等部隊，實施雷霆2000、M109A2、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲、120迫砲及拖式飛彈車（2A、2B）等多項武器實彈射擊，本次實彈射擊共計6類372發。當雷霆2000第3輛發射車發射時，疑似有一枚火箭彈升空後未點火，不久即墜落地面。58砲指部參謀主任翁ㄧ銘上校說明表示，該枚火箭彈藥已順利發火並離開發射箱，但可能是在第二段推進火藥發火時出現問題，因此未能依正常彈道飛行，中科院技術人員已著手進行相關分析與研究，釐清事故發生原因。針對未爆彈是否有危險？翁一銘表示，本次使用的是MK15訓練彈，彈體內並未裝填具有殺傷性的火藥，所以不具實際殺傷效果。他強調，雖然現場目視感覺距離相當接近，但經雷觀機觀測後確認，該枚火箭彈墜落地點距離發射車約400公尺，仍在安全管制範圍內，未造成人員或裝備損害。翁一銘也指出，本次重砲射擊驗證與以往最大的不同，在於部隊採取分散部署模式，不再像過去重砲射擊時固定排列於同一陣地，而是依照實戰需求進行機動部署。同時，部隊進入陣地的時間也完全比照實戰標準執行，以驗證官兵在戰場環境下的反應能力與操作熟練度。媒體詢問，雷霆2000多管火箭系統過去曾發生訓練彈異常事件，甚至造成發射車起火燒毀。此次射前檢整時間較往常更長，是否與過往經驗有關。對此，翁一銘坦言，軍方確實吸取過去經驗，加強射前安全檢查作業。翁一銘說，原訂上午8時開始的射擊時程之所以延後，除了天候較不穩定外，也因為中科院及部隊針對火藥、點火裝置等項目進行更細部檢查，希望將風險降至最低。他強調，這些程序都是建立在過去不發火及異常案例累積的經驗基礎上。