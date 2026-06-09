無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等共787萬餘元，台北地檢署昨依貪污等罪起訴，求刑12年6月，國民黨立委羅智強批評，總統賴清德容不下民主制衡，把司法變利刃，追殺清算在野，「已有17名在野黨立委有案在身」。對此，民進黨立法院黨團今（9）日表示，不該亂定義，涉案者最好的方式，應在法庭上進行攻防，民進黨團面對司法案時，標準一致。
民進黨團上午舉行輿情回應記者會，有媒體關切高金素梅涉案以及17名在野黨立委有案在身，如今在野黨提出延會，是否要確保其優勢？
對此，黨團幹事長莊瑞雄直言，這一屆要休會比較困難，上次延會的主張是台灣民眾黨所提，在朝野協商的時，也看得很清楚，台灣民眾黨其實是替中國國民黨提出；他強調，面對司法，每一個黨派都一樣，司法都不應分顏色。
莊瑞雄：涉案者應在法庭進行攻防
莊瑞雄提到，高金的案子，「你說是司法上的一個追殺，碰到17位，你說這叫清算，不要亂定義，司法不會因為你是哪一個黨派，或者說人數是多少，就叫做清算、政治追殺」。
莊瑞雄說，涉案的人，尤其今天熱點高金，最好的方法，應在法庭進行攻防；他強調，民進黨面對司法案件時，標準一致，司法本來就不該有顏色，而涉案、被起訴者，也不用哇哇叫，就去法庭上攻防，畢竟檢察官在起訴時，一定是按照證據，起訴以後，若認為起訴事實很誇張的，當事人就該辯駁、在法律爭取最大權益。
黨團書記長范雲則呼籲藍白，讓這17位有案在身的立委好好的面對司法，不要浪費公帑，把國會的延會當成金鐘罩保護傘，應好好面對司法。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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對此，黨團幹事長莊瑞雄直言，這一屆要休會比較困難，上次延會的主張是台灣民眾黨所提，在朝野協商的時，也看得很清楚，台灣民眾黨其實是替中國國民黨提出；他強調，面對司法，每一個黨派都一樣，司法都不應分顏色。
莊瑞雄：涉案者應在法庭進行攻防
莊瑞雄提到，高金的案子，「你說是司法上的一個追殺，碰到17位，你說這叫清算，不要亂定義，司法不會因為你是哪一個黨派，或者說人數是多少，就叫做清算、政治追殺」。
莊瑞雄說，涉案的人，尤其今天熱點高金，最好的方法，應在法庭進行攻防；他強調，民進黨面對司法案件時，標準一致，司法本來就不該有顏色，而涉案、被起訴者，也不用哇哇叫，就去法庭上攻防，畢竟檢察官在起訴時，一定是按照證據，起訴以後，若認為起訴事實很誇張的，當事人就該辯駁、在法律爭取最大權益。
黨團書記長范雲則呼籲藍白，讓這17位有案在身的立委好好的面對司法，不要浪費公帑，把國會的延會當成金鐘罩保護傘，應好好面對司法。
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