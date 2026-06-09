無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等共787萬餘元，台北地檢署昨依貪污等罪起訴，求刑12年6月，國民黨立委羅智強批評，總統賴清德容不下民主制衡，把司法變利刃，追殺清算在野，「已有17名在野黨立委有案在身」。對此，民進黨立法院黨團今（9）日表示，不該亂定義，涉案者最好的方式，應在法庭上進行攻防，民進黨團面對司法案時，標準一致。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨團上午舉行輿情回應記者會，有媒體關切高金素梅涉案以及17名在野黨立委有案在身，如今在野黨提出延會，是否要確保其優勢？

對此，黨團幹事長莊瑞雄直言，這一屆要休會比較困難，上次延會的主張是台灣民眾黨所提，在朝野協商的時，也看得很清楚，台灣民眾黨其實是替中國國民黨提出；他強調，面對司法，每一個黨派都一樣，司法都不應分顏色。

莊瑞雄：涉案者應在法庭進行攻防

莊瑞雄提到，高金的案子，「你說是司法上的一個追殺，碰到17位，你說這叫清算，不要亂定義，司法不會因為你是哪一個黨派，或者說人數是多少，就叫做清算、政治追殺」。

莊瑞雄說，涉案的人，尤其今天熱點高金，最好的方法，應在法庭進行攻防；他強調，民進黨面對司法案件時，標準一致，司法本來就不該有顏色，而涉案、被起訴者，也不用哇哇叫，就去法庭上攻防，畢竟檢察官在起訴時，一定是按照證據，起訴以後，若認為起訴事實很誇張的，當事人就該辯駁、在法律爭取最大權益。

黨團書記長范雲則呼籲藍白，讓這17位有案在身的立委好好的面對司法，不要浪費公帑，把國會的延會當成金鐘罩保護傘，應好好面對司法。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

相關新聞

富察出獄被限制出境無法返台　綠委揭中共本質：請睜大眼看

曝收到惠恕仁來信邀請！賴清德盼蕭美琴出訪滿載而歸

曾化身阿德叔叔說故事！賴清德讚蘇巧慧：帶領新北脫胎換骨

落跑說延燒！批黃國昌不道歉　卓冠廷怒嗆：等你被政壇淘汰

陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...