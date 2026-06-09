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在美國總統川普（Donald Trump）出面喊話，警告以色列與伊朗必須停止交火，目前雙方已暫停互相空襲，這帶動了金價自盤中低點反彈。在市場關注以色列與伊朗衝突是否出現降溫跡象之際，國際金價9日走勢震盪後回穩。不過，美國最新就業數據優於預期，市場對聯準會（Fed）年底升息的預期升溫，也抑制黃金進一步上漲空間。黃金現貨報每盎司4334.22美元，盤中一度跌到4268.39美元，觸及3月23日以來低點。8月交割的黃金期貨大致持平，報每盎司4363.40美元。根據路透社報導，川普8日表示，以色列與伊朗正尋求「立即停火」，雙方有關和平協議的最終談判也正在進行中。市場認為，若中東緊張局勢獲得緩解，將降低能源價格飆升所帶來的通膨風險，進而減輕各國央行維持高利率的壓力。Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師格蘭特（Peter Grant）表示：「僅僅因為伊朗和以色列可能達成新停火協議的消息，我們就從海外盤的低點反彈。這在一定程度上減輕了金價面臨的下行壓力。」儘管在爆發衝突期間，黃金傳統上被視為主要的避險資產，但停火消息削弱部分避險買盤。不過，金價能夠從低點回升，顯示市場仍對中東局勢保持一定警戒。另一方面，上週公布的美國就業報告表現強勁，強化市場對聯準會可能進一步升息的預期。美元指數也因此維持在近兩個月高點附近。由於黃金不具孳息收益，升息環境通常會提高持有黃金的機會成本，對金價形成壓力。據芝商所（CME）FedWatch工具數據，交易員目前預估聯準會12月升息1碼（0.25個百分點）的機率約43%，較一個月前的14%左右大幅上升。市場接下來將聚焦本週即將公布的美國通膨數據，包括11日發布的消費者物價指數（CPI）及12日公布的生產者物價指數（PPI），以進一步研判聯準會未來的貨幣政策方向。此外，投資銀行花旗集團（Citi）也下修短期金價預測，將目標價由每盎司4300美元下調至4000美元。花旗認為，在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）僵局持續、高能源價格推升通膨壓力的背景下，美國今年進一步升息的可能性增加，將對黃金價格造成壓力。其他貴金屬方面，現貨白銀上漲0.6%，報每盎司68.22美元；鉑金下跌1.6%至1747.76美元；鈀金則下跌1.7%，報1205.73美元。