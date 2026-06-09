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▲美國總統唐納·川普（Donald Trump）親臨麥迪遜廣場花園觀賞Game 3，但其引發的安檢混亂與派對取消，讓他在大螢幕亮相時慘遭全場紐約球迷狂噓。（圖／路透／達志影像）

「真是個白痴！」當美國總統川普（Donald Trump）今（9）日現身紐約麥迪遜廣場花園（MSG）觀看2026年NBA總冠軍賽G3時，尼克前鋒哈特（Josh Hart）6年前怒噴川普的舊推文也意外被網友翻出。隨著相關貼文在社群平台瘋傳、吸引數百萬人瀏覽，哈特當年直言川普是「白痴」、甚至高喊「把他趕出白宮」的言論再度掀起熱議。在川普到場引發維安爭議與現場噓聲不斷的背景下，這位尼克悍將意外成為紐約球迷口中的人氣英雄。挾著在聖安東尼奧連拿兩勝的氣勢，哈特與他的尼克隊友們光榮返回大蘋果。然而，川普計畫出席Game 3的消息，卻讓紐約客的看球體驗變成一場噩夢。為了配合美國特勤局的維安，不僅MSG周邊多個街區遭封鎖，連原本預計舉辦的場外球迷轉播派對也被迫取消；嚴格的「禁帶背包」政策與機場等級安檢，讓大批提早兩小時到場的球迷在場外大排長龍。這種挫折感在賽前達到了最高點。當現場演唱美國國歌時，球場大螢幕（Jumbotron）帶到了川普的畫面，現場立刻爆發出震耳欲聾的狂噓聲。而這股對總統的不滿情緒，恰好與哈特多年前在社群媒體上的發言產生了強烈的共鳴。根據被重新挖出的推文顯示，哈特早在2020年就對川普表達過強烈的不滿。2020年9月，川普公開批評NBA「過度政治化」，聲稱這是導致球迷「看膩了」且收視率大幅下滑的主因，並要足球和棒球引以為戒。當時，哈特直接轉發了川普的這則推文，並毫不客氣地留下了一句簡短有力的評論：「真是個白痴（What a dumbass）。」兩個多月後的11月7日，當美國各大媒體宣布拜登（Joe Biden）拿下賓州、跨過270張選舉人票門檻贏得總統大選時，哈特更是難掩興奮，用全大寫字母在推特上狂歡：「YESSIR!!!! 趕快把川普這個白痴趕出白宮!!!!!!」據Yahoo Sports報導，哈特這篇舊推文在短時間內累積了「數百萬次觀看」，並吸引了成千上萬的球迷湧入留言區或引用推文，紛紛表達對哈特的力挺與支持。在這場充滿政治口水與維安混亂的總決賽之夜，哈特直率的性格意外讓他成為了紐約球迷心中的「真英雄」。