我是廣告 請繼續往下閱讀

▲品茉兒生醫旗下森皙宸新品「活源逆齡凍乾」系列產品發表會(圖／品茉兒生醫提供2026.6.9)

高端保養市場近年迎來結構性轉變，正式進入「成分科技化」與「日常高機能化」新階段。消費者對護膚品的需求已從基礎保濕，深化至原料來源、配方濃度與科技穩定性。看準此趨勢，品茉兒生醫(7)日舉辦新品發表會，推出旗下「森皙宸」系列新品「活源逆齡凍乾」，現場吸引逾千名產業人士與消費者到場，引發市場關注。隨著外泌體（Exosomes）、胜肽與 PDRN（多聚去氧核糖核苷酸）等高機能成分在生技美容領域的討論度居高不下，相關產品的定價與普及度也成為市場焦點。品茉兒生醫執行長高子翔指出，當前保養市場正快速升級，現代消費者不再盲目追求華麗包裝，而是重視看得懂、能感受的成分與生技科技。高子翔表示，該品牌此次調整產品戰略，核心精神在於將過去多見於高價市場的科技成分，透過製程優化走向更平實可及的價格，讓高機能保養得以融入大眾的日常護膚情境。據業者提供之產品技術資料顯示，該款新品主打每瓶蘊含100億人體臍帶間質幹細胞外泌體，並結合 99% 高純度藍銅胜肽與 PDRN 配方。為解決活性成分易降解的痛點，製程上採用「凍乾科技」，有助於維持關鍵成分的穩定性與新鮮度；同時搭配奈米級精華載體，以提升配方的肌膚吸收表現。此外，該產品亦整合山茶花 PDRN、複合神經醯胺、類毒蛇胜肽等複合高機能原料。業者強調，未來市場競爭將擺脫單一成分的話題炒作，轉向以完整的高端日常日常保養方案為核心。針對近年熱度高漲的科技保養浪潮，皮膚專科醫師也提出專業建議。醫師指出，外泌體與胜肽相關成分在日常肌膚保養與整體膚況維持上，確實具備相對應的應用價值與討論度。然而，消費者在選擇相關高機能產品時，仍應回歸理性，依據個人自身膚質與實際保養習慣進行挑選，並建立穩定、持續且溫和的日常保養節奏，方能達到預期的護膚效益。