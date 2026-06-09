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發票中獎假郵件詐騙抓到！網讚爆瘋傳親友、長輩

結果點選信件「發票整合服務系統」網址，才發現這是詐騙的信件，我的發票確實有中獎，但金額根本不是4000元，幸好確認過網址沒有填入信用卡號。

▲民眾收到發票中獎通知中4000元，點擊整合服務平台查詢網址，結果是假的官網，還會要求填入信用卡資料，是詐騙集團手法！（圖/Threads）

發票中獎不要急著領錢！她中4000元差點被騙10萬躲過

統一發票兌獎流程並不需要輸入信用卡資料驗證身分，也不會要求民眾到ATM操作任何程序，民眾如果收到可疑之中獎通知郵件，應該提高警覺！

幸好刷卡的平台需要透過OTP簡訊驗證碼這才擋住盜刷

▲有網友真的輸入信用卡資料之後，立刻就被盜刷兩筆款項，幸好靠OTP簡訊驗證碼擋下才沒有荷包大失血。（圖/Threads）

怎麼判斷是不是中獎詐騙？真實郵件、3大指標教你看

整合服務平台電子信箱為「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」，政府機關的結尾是「.gov.tw」，而詐騙網頁連結結尾為「.com」。

絕對不會出現「發票整合服務系統」的藍標連結

不需要填入任何資料以及走到ATM去操作任何程序。