最新一期的統一發票日前開始開放領獎，不過如果當你收到中獎郵件時，千萬不要心急想要領錢！近日有網友分享自己收到一封統一發票中獎的信件，信件內容還有超連結連到財政部網站，但該網站卻要求輸入信用卡號，說是要確保匯款作業，但其實這是詐騙集團的暗黑手法，該網站根本就不是財政部官網，財政部也已經多次強調：「統一發票兌獎流程並不需要輸入信用卡資料驗證身分。」一堆民眾到現在都還不清楚規定，甚至有人差點慘賠10萬元，相當驚險。
發票中獎假郵件詐騙抓到！網讚爆瘋傳親友、長輩
有網友在社群平台「Threads」貼文指出，那天在信箱看到一封統一發票中獎的郵件，想說奇怪，發票都已經歸戶，而且也有設定中獎獎金會直接轉入我的悠遊付帳戶裡面，結果點選信件「發票整合服務系統」網址，才發現這是詐騙的信件，我的發票確實有中獎，但金額根本不是4000元，幸好確認過網址沒有填入信用卡號。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這篇真的要推！很多人看到信件就急著領錢，詐騙集團真的無所不在」、「推這篇，財政部的信件是不會需要叫你去官網填寫資料的，更不用說是信用卡號」、「把對帳的帳寫成『賬』絕對是詐騙喔！信件的email也是完全不同！」、「這篇真的要推給大家，不要再被騙了！自己平常有在存雲端，看APP就知道中多少錢，不要貪心不要急！」
發票中獎不要急著領錢！她中4000元差點被騙10萬躲過
然而根據財政部高雄國稅局說明，近期詐騙集團以財政部電子發票整合服務平台或知名購物平台的名義，寄送電子郵件通知民眾雲端發票中獎，誘騙民眾點擊信件中所夾帶之詐騙網站連結，並且偽造認證程序，要民眾填入信用卡號等資料。財政部嚴正提醒，統一發票兌獎流程並不需要輸入信用卡資料驗證身分，也不會要求民眾到ATM操作任何程序，民眾如果收到可疑之中獎通知郵件，應該提高警覺！
在留言區中就有民眾分享，自己傻傻填入信用卡資料之後，立刻就被盜刷兩筆金額，一筆刷阿聯酋幣19989元，一封是刷美金2000元，折合台幣十幾萬！幸好刷卡的平台需要透過OTP簡訊驗證碼這才擋住盜刷，馬上聯絡信用卡銀行，交易沒有成功，後來還換了新卡。
怎麼判斷是不是中獎詐騙？真實郵件、3大指標教你看
《NOWNEWS》記者也實際查看自己的郵件中，只要有中獎的該期發票，財政部都會寄送中獎通知過來，那要怎麼判斷到底是不是真的財政部寄發的郵件？首先看寄件者的email，整合服務平台電子信箱為「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」，政府機關的結尾是「.gov.tw」，而詐騙網頁連結結尾為「.com」。
第二，整合服務平台寄過來的信件當中，絕對不會出現「發票整合服務系統」的藍標連結；最後，領取發票中獎並不需要填入任何資料以及走到ATM去操作任何程序。大家下次收到這種郵件，只要核對三大指標一定能清楚辨識詐騙，保住自己的荷包！
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台「Threads」貼文指出，那天在信箱看到一封統一發票中獎的郵件，想說奇怪，發票都已經歸戶，而且也有設定中獎獎金會直接轉入我的悠遊付帳戶裡面，結果點選信件「發票整合服務系統」網址，才發現這是詐騙的信件，我的發票確實有中獎，但金額根本不是4000元，幸好確認過網址沒有填入信用卡號。
發票中獎不要急著領錢！她中4000元差點被騙10萬躲過
然而根據財政部高雄國稅局說明，近期詐騙集團以財政部電子發票整合服務平台或知名購物平台的名義，寄送電子郵件通知民眾雲端發票中獎，誘騙民眾點擊信件中所夾帶之詐騙網站連結，並且偽造認證程序，要民眾填入信用卡號等資料。財政部嚴正提醒，統一發票兌獎流程並不需要輸入信用卡資料驗證身分，也不會要求民眾到ATM操作任何程序，民眾如果收到可疑之中獎通知郵件，應該提高警覺！
在留言區中就有民眾分享，自己傻傻填入信用卡資料之後，立刻就被盜刷兩筆金額，一筆刷阿聯酋幣19989元，一封是刷美金2000元，折合台幣十幾萬！幸好刷卡的平台需要透過OTP簡訊驗證碼這才擋住盜刷，馬上聯絡信用卡銀行，交易沒有成功，後來還換了新卡。
《NOWNEWS》記者也實際查看自己的郵件中，只要有中獎的該期發票，財政部都會寄送中獎通知過來，那要怎麼判斷到底是不是真的財政部寄發的郵件？首先看寄件者的email，整合服務平台電子信箱為「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」，政府機關的結尾是「.gov.tw」，而詐騙網頁連結結尾為「.com」。
第二，整合服務平台寄過來的信件當中，絕對不會出現「發票整合服務系統」的藍標連結；最後，領取發票中獎並不需要填入任何資料以及走到ATM去操作任何程序。大家下次收到這種郵件，只要核對三大指標一定能清楚辨識詐騙，保住自己的荷包！