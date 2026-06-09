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熱門韓劇《鐵拳教育》在Netflix上線後迅速橫掃全球排行榜，一口氣公開全十集，劇中除了金武烈飾演的教權保護局督察成為話題，另一位由秦基周飾演的特戰司令部出身督察官「任含琳」，同樣讓觀眾眼睛一亮。任含琳在戲裡展現拳拳到肉、霸氣十足的特戰部隊菁英形象，面對校園霸凌與失控家長總是直接出拳解決，然而戲外的秦基周卻擁有超反差的清新娃娃臉，更令人驚訝的是，她不僅擁有170公分的高挑身材，出道前竟然還曾在三星集團任職、當過新聞記者！現年37歲的秦基周擁有甜美凍齡的外貌，白皙肌膚整個人充滿少女感，總讓人誤以為她是剛出道的新人。不過，外表精緻小巧的她其實擁有170公分的修長身材，出道前還曾在超級模特兒選拔大賽中榮獲第三名。在正式踏入演藝圈之前，秦基周的職涯經歷更是傳奇，她畢業後先是進入擠破頭的三星集團工作，在人人稱羨的大企業環境中任職長達三年，年薪更高達7000萬韓元（約新台幣170萬元）。之後她毅然放棄鐵飯碗，進入SBS地方電視台擔任實習記者，經歷一連串豐富的職場洗禮。秦基周體驗了短暫的記者生涯後，發現不是自己想要的，因此決定重新追尋演員夢想，但因為26歲才正式出道，一度被劇組嫌棄年紀太大、起步太晚，多次在第一輪試鏡就慘遭淘汰。直到2015年她成功通過電視劇試鏡，才正式開啟演員之路。她曾在由IU、李準基主演的古裝劇《月之戀人－步步驚心：麗》中飾演解樹的侍女「彩鈴」，憑藉細膩的悲劇演出成功在演藝圈嶄露頭角。累積知名度後，她更在《過來抱抱我》中首度擔綱女主角，飾演背負童年創傷的開朗演員，之後更憑藉《Oh！三光公寓！》奪下KBS演技大賞長篇電視劇部門的女子優秀演技獎，實力深受肯定。在新作《鐵拳教育》中，秦基周大膽突破以往形象，化身帶點瘋勁與衝動、卻充滿正義感的行動派督察。不論是面對不良教師還是校園惡霸，她總是火力全開地迎頭痛擊，強烈殺氣被觀眾封為「最強女督察」。