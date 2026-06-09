台南烏山頭水庫先前因枯水期導致大片庫底裸露，原本應浮在水面的光電板部分出現「坐底插泥」與支架變形慘況，網路上隨即瘋傳「光電板曝曬破損會溶出重金屬鉛、毒害大台南自來水」等說法。對此，台灣科技媒體中心特別邀請水利與土木權威專家進行科學拆解，經濟部也趁著最新一波梅雨進帳大動作抽驗水質，聯手以百分百合格的數據硬核闢謠。
🟡 剛喝完大雨大補丸！經濟部亮數據：水質100%合格
面對光電板變形恐溶出劇毒的疑慮，經濟部在 6 月初梅雨大補 920 萬噸水源後啟動全面抽檢，結果顯示最受矚目的重金屬「鉛」零檢出。經濟部強調，2022 年至今，針對砷、鉛、鉻、鎘等 68 項指標已累積超過 4,000 筆長期監測，合格率高達 100%。
🟡 坐底變形會震碎結構？專家揭密「安全係數2.0」
除了水質，浮台插泥變形是否會導致結構崩潰也是輿論焦點。台灣科技媒體中心（TMC）邀請土木與水利工程權威專家進行科學解密：
極端風浪設計：淡江大學土木工程學系兼任助理教授傅仲麟表示，水庫案場在設計時，本就以「50年一遇」的極端風浪作為基準。各次元件的安全係數通常設定在 2.0 左右（即預期強度的 2 倍），為意料之外的危險留足緩衝空間。
坐底地形才是關鍵：國立成功大學水利及海洋工程系教授郭玉樹指出，國際實務多採用「極限狀態設計」，繫泊系統破壞斷裂強度甚至做到了 2 至 3 倍的安全裕度。工程評估的重點不是「有沒有坐底」，而是坐底時的地形接觸是否均勻。枯水期業者皆會加強巡檢，變形的構件只要重新蓄水浮起後進行紅外線、絕緣等檢測，確認未超出原設計強度即可繼續使用，若有永久損傷則會直接更換。
🟡 重金屬想溶入自來水？必須先過「科學四道關卡」
民眾常聽聞「光電板含重金屬」而產生集體焦慮。郭玉樹教授拆解晶矽模組結構指出，常見的鋁、銅、銀、錫及微量焊料鉛，在出廠時就被高度封裝於玻璃與高分子材料內部，正常發電狀態下絕不接觸環境。
郭教授強調，科學上要判定「光電板變形破損是否毒害水源」，必須依序通過以下四層檢驗防線，而非混為一談：
【第一關：看損壞】確認材料本身是否有實質破損。
【第二關：驗溶出】進行材料溶出試驗，確認在水體中是否有物質釋出。
【第三關：測環境】長期監測光電場區的環境水質，確認溶出物是否讓局部濃度增加。
【第四關：對法規】評估該濃度是否超過國家嚴格的自來水法規標準。
退一萬步而言，重金屬若要成功溶出，必須同時滿足破損極大、浸泡極久、水體酸鹼值與溫度劇烈變異等極端化學條件。且水庫本身擁有龐大的蓄水量稀釋機制，加上自來水淨水場現有的「混凝、沉澱、過濾」等標準程序，對於懸浮態與顆粒態金屬本就具備成熟的去除效率。在大雨破除乾旱結界、官方水質檢測全面過關的雙重應證下，民眾大可安心飲水。
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面對光電板變形恐溶出劇毒的疑慮，經濟部在 6 月初梅雨大補 920 萬噸水源後啟動全面抽檢，結果顯示最受矚目的重金屬「鉛」零檢出。經濟部強調，2022 年至今，針對砷、鉛、鉻、鎘等 68 項指標已累積超過 4,000 筆長期監測，合格率高達 100%。
除了水質，浮台插泥變形是否會導致結構崩潰也是輿論焦點。台灣科技媒體中心（TMC）邀請土木與水利工程權威專家進行科學解密：
極端風浪設計：淡江大學土木工程學系兼任助理教授傅仲麟表示，水庫案場在設計時，本就以「50年一遇」的極端風浪作為基準。各次元件的安全係數通常設定在 2.0 左右（即預期強度的 2 倍），為意料之外的危險留足緩衝空間。
坐底地形才是關鍵：國立成功大學水利及海洋工程系教授郭玉樹指出，國際實務多採用「極限狀態設計」，繫泊系統破壞斷裂強度甚至做到了 2 至 3 倍的安全裕度。工程評估的重點不是「有沒有坐底」，而是坐底時的地形接觸是否均勻。枯水期業者皆會加強巡檢，變形的構件只要重新蓄水浮起後進行紅外線、絕緣等檢測，確認未超出原設計強度即可繼續使用，若有永久損傷則會直接更換。
民眾常聽聞「光電板含重金屬」而產生集體焦慮。郭玉樹教授拆解晶矽模組結構指出，常見的鋁、銅、銀、錫及微量焊料鉛，在出廠時就被高度封裝於玻璃與高分子材料內部，正常發電狀態下絕不接觸環境。
郭教授強調，科學上要判定「光電板變形破損是否毒害水源」，必須依序通過以下四層檢驗防線，而非混為一談：
【第一關：看損壞】確認材料本身是否有實質破損。
【第二關：驗溶出】進行材料溶出試驗，確認在水體中是否有物質釋出。
【第三關：測環境】長期監測光電場區的環境水質，確認溶出物是否讓局部濃度增加。
【第四關：對法規】評估該濃度是否超過國家嚴格的自來水法規標準。
退一萬步而言，重金屬若要成功溶出，必須同時滿足破損極大、浸泡極久、水體酸鹼值與溫度劇烈變異等極端化學條件。且水庫本身擁有龐大的蓄水量稀釋機制，加上自來水淨水場現有的「混凝、沉澱、過濾」等標準程序，對於懸浮態與顆粒態金屬本就具備成熟的去除效率。在大雨破除乾旱結界、官方水質檢測全面過關的雙重應證下，民眾大可安心飲水。
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