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NBA總冠軍賽移師紐約麥迪遜廣場花園（MSG）展開第三戰（G3）。賽前陷入0：2絕境的聖安東尼奧馬刺隊，此役全隊頂住紐約客排山倒海的噓聲，在文班亞馬（Victor Wembanyama）全場32分、8籃板、6助攻率領下，終場以115：111驚險力克紐約尼克隊。馬刺不僅成功攻破在此地的跨季6連敗魔咒，也斷了尼克季後賽的13連勝，將系列賽大比分追成1：2，硬是保住了爭冠的最後生機。馬刺隊今年能從無緣季後賽一躍成為西區冠軍，文班亞馬在季後賽前三輪接連打爆克林根（Donovan Clingan）、戈貝爾（Rudy Gobert）、蘭德爾（Julius Randle）、哈騰（Isaiah Hartenstein）和霍姆格倫（Chet Holmgren）等頂級內線。然而總決賽前兩場，他在面對體重與對抗力量兼具的尼克明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）時吃足苦頭，導致馬刺主場連續失守。此役背水一戰，文班亞馬明顯改變策略，大幅減少外線出手，堅決落低位衝擊尼克禁區。上半場他便攻下15分，加上卡斯爾（Stephon Castle）初生之犢不畏虎，半場就狂砍18分，兩人聯手幫助馬刺開局反客為主，一度建立起多達12分的領先優勢。不過，馬刺的福克斯（De'Aaron Fox）此役手感極度冰冷，上半場僅得4分，讓尼克在第二節逮到機會發動反撲。由布朗森（Jalen Brunson）與唐斯領軍的尼克隊在次節下起三分雨，轟出一波42：24的單節恐怖攻勢，在半場結束時反以64：57逆轉馬刺。雙方易籃再戰後，尼克下半場有效限制了卡斯爾的切入，但卡斯爾依舊靠著上半場奠定的基礎，全場繳出23分、5籃板、5助攻的扎實數據。在下半場戰局陷入白熱化肉搏的處境下，文班亞馬再度挺身而出。他全場18投11中，包含外線4中2，不僅狂轟32分、8籃板、6助攻、2抄截、3阻攻，更一舉超越米契爾（Donovan Mitchell），登頂本賽季NBA季後賽得分王，同時再度刷新由他自己保持的「中鋒生涯首次季後賽得分紀錄」。儘管外線核心福克斯整場手感低迷，但他下半場利用突破送出8次助攻，活絡了馬刺一貫的團隊籃球傳統，幫助球隊全場共有6人得分上雙。在歷史上從未有球隊能在0：3落後下完成逆轉的鐵律面前，馬刺全隊在比賽最後關頭頂住了尼克現場萬名球迷的瘋狂攻勢，最終以4分之差在麥迪遜廣場花園全身而退。這場關鍵的勝利，不僅終結了馬刺在花園廣場的6連敗魔咒，也成功將系列賽延續下去。