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美伊戰爭已達百日，雙方談判持續陷入僵局，美國總統川普表示，美國將在未來兩週內宣布對伊朗取得「全面勝利」還預告油價將下跌。然而，川普兩週內結束戰爭的說法，立刻被美媒拆台，因為不是第一次。根據CNN報導，川普在為南卡羅來納州參議員、正參加共和黨黨內初選的葛拉漢（Lindsey Graham）舉行的一場電話造勢活動中發表了這段言論。川普說，「我們現在正在進行談判，而他們想要達成一項非常好的協議。他們願意給我們一切，他們願意承諾不擁有核武器。」川普接著表示，「我認為我們正在贏得這場戰役，但你們真正會看到勝利是在接下來兩週內，當我們宣布全面勝利的時候。那將是一場徹底的勝利，而且很快就會發生。屆時油價也將大幅下跌。」然而，CNN吐槽，這並不是川普第一次承諾在「兩週內」取得重大進展。4月7日宣布的伊朗停火協議，原本預計只會維持兩週，以便雙方完成一項結束衝突的協議談判。另一方面，以色列總理納坦雅胡的態度也備受關注，儘管川普不斷喊話將結束戰爭，但納坦雅胡不願收手，近日再度與伊朗互相展開攻勢，卻又在15小時內迅速停止。美國新聞網Axios報導，川普警告納坦雅胡別再挑起攻勢並暫緩反擊，並透露他與納坦雅胡的談話內容：「我說，『比比（Bibi，納坦雅胡暱稱），你最好小心點，否則你很快就會只能靠自己了。』」