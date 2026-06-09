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▲詹惠珠（中）吐露投資心法說：「看到好股票大跌的時候，真的就是我們的機會。」（圖／東風衛視YT）

媒體人、財經達人詹惠珠經常在節目中分享投資秘訣，過去曾在《單身行不行》中分享除了靠運氣，投資也是一種心理學，想賺錢必須要有戰勝市場的恐懼。詹惠珠分享曾遇到股災，當時就連護國神山台積電都慘遭跌停，當下她認為是千載難逢的好機會，採取「愈跌愈買」的策略，總共撿了20張台積電，2個女兒也集資買進一張817元的台積電，最後漂亮轉手賣在 1090 元的高點。詹惠珠認為，投資除了要靠運氣，也是一場心理戰，必須操作市場的恐懼。她舉例，曾碰過台灣股災，當時共有700多家股票跌停，甚至很多人因為股票賣不出去，只好賣台積電，所以連台積電都跌停。但對詹惠珠來說是千載難逢的好機會，從股價830元時就開始買，一路跌一路買，一口氣就撿了20張台積電。此外，詹惠珠也說服2個剛出社會的女兒集資買股票，一人出40萬買一張817元的台積電，告訴她們「一定會賺錢。」最後一張賣在1090 元的高點，馬上賺進27萬，讓其他來賓聽了羨慕直呼：「有一個好媽媽比什麼都好！」詹惠珠則吐露投資心法說：「看到好股票大跌的時候，真的就是我們的機會。」而輝達（NVIDIA）這幾年吸引許多人投資，詹惠珠透露在2014年時，花60萬美金（約600多萬台幣）買了成本價0.65的輝達股票，但她很早就賣了，如果不賣的話現在是6000萬美金。但詹惠珠也因此開始關注這家公司、留意AI發展，等到AI真的開始流行時，就進場加碼，靠著NVIDIA賺了一波。詹惠珠提到，2020年女兒大學畢業時，拿2000元美金幫她買股票，當時詹惠珠同樣買NVIDIA，短短3、4年就漲到28000美金，讓她直言：「雖然金額很小，但倍數是很大的，買對股票且握得長（漲幅）其實是很可怕的。」