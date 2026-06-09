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梅雨季來了！機車族全身濕哀嚎：穿雨衣也沒用 正確穿法差很多

▲許多資深騎士指出，雨衣本身未必有問題，關鍵在於領口防水設計、安全帽配戴方式及袖口密合度。（圖／記者朱永強攝）

雨衣怎麼選？內行最推兩件式 專家認證2關鍵做好：超商雨衣也可以

▲有外送員建議，依自身經驗來看，兩件式雨衣的防護效果通常比連身款更加穩定。（圖／記者朱永強攝）

梅雨鋒面報到，全台多地連日大雨，讓不少機車通勤族苦惱「明明穿了雨衣還是全身濕」。許多資深騎士表示，雨衣本身未必有問題，穿法才是決定防水效果的最大關鍵，包括將領口完整包覆、戴上全罩式安全帽、固定袖口及搭配鞋套等細節都不可忽略。此外，不少人一致推薦兩件式雨衣搭配鞋套、全罩式安全帽與防潑水手套，認為即使長時間淋雨也能維持乾爽。過去就有一名女網友在臉書發文抱怨，自己多年來騎機車都穿一件式雨衣，但每逢下雨總是被淋得全身濕透，彷彿雨衣形同虛設。即便陸續更換4、5種不同款式，情況依然沒有改善，讓她忍不住求助表示：「到底是我買錯還是？有人能為我解答一下嗎！真的很困擾。」貼文曝光後，引來大批機車族分享經驗。許多人認為問題不一定出在雨衣本身，而是穿法細節沒有做到位。不少人也強調，全罩式安全帽搭配鏡片是必備裝備，除了阻擋雨水打臉，也能減少雨水從頭部滲入。另外，，並搭配防潑水手套使用，才能避免雨水從手腕處倒灌。至於下半身部分，鞋套更是不可或缺的重要配件，能有效避免鞋襪濕透。此外，曾有網友在《u-car》論壇發問，每次下雨騎車總是腳濕、臉濕或胸口濕一片，詢問是否有更好的防雨方式。對此，不少人推薦上下分離式雨衣，認為能有效阻絕雨水滲入，同時搭配全罩式安全帽與鞋套，幾乎可達到全身防護效果。有人分享自己曾騎車環島，連續6小時在大雨與小雨中穿梭，穿著兩件式雨衣，身體依然保持乾爽；也有外送員指出，在外工作經常遇到下雨天，兩件式雨衣的防護效果通常比連身款更加穩定。除此之外，也有不少人推薦反穿式雨衣。由於正面沒有拉鍊開口，能減少迎風面滲水問題，同時穿脫速度快，在頻繁降雨的梅雨季節同樣受到不少通勤族青睞。至於一件式與兩件式雨衣究竟哪種比較防水，從事雨衣銷售超過20年的莘榮有限公司張先生曾向《NOWNEWS今日新聞》表示，無論是兩件式雨衣或俗稱小飛俠的披肩式雨衣，即便遇上極端豪雨仍可能有些許滲濕，但正常情況下不至於淋成落湯雞。當然若能加上防水鞋套、防潑水手套等小物，效果一定會更好，等同於零破綻雨衣穿法！