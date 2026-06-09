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▲7-11的119元聯名透明直傘，共有DINOTAENG、JOGUMAN、蠟筆小新、Hello Kitty等多款（圖／翻攝自7-11）

▲台北捷運與「raingo共享傘」合作，於捷運117個車站設置266個租借站，提供租借服務，可甲站租借乙站歸還。（圖／記者陳雅雲攝）

梅雨旺季雨勢不停！有網友忘記帶傘，臨時到7-11購買雨具，意外發現超萌IP聯名傘，包括Dinotaeng、JOGUMAN、蠟筆小新、Hello Kitty等款式通通有，每支只要119元，引發社群討論、搶購，甚至有人跑了三間門市仍買不到。除了超商雨傘外，忘記帶傘也可以選擇共享雨傘，租借每小時只要19元，省錢還環保。根據網友於threads上發文分享，自己因為忘記帶傘，臨時到7-11買雨傘，意外發現超Q聯名款式。結帳時以為要399元、299元之類的，沒想到結帳時只要119元，讓他驚呼「也太便宜了吧！」，甚至想立刻再買一把。貼文引發民眾討論，119元聯名透明直傘，共有DINOTAENG、JOGUMAN、蠟筆小新、Hello Kitty等多款，網友紛紛出門搶買「經過了三間7-11，都只剩下大隻的了，所以有看到119的都是幸運兒請無腦買」、「剛剛特別出門去找，跑了家附近兩間都撲空」、「我也買到蠟筆小新小白傘，兒子超愛」、「也太便宜了，這算是下雨天的小確幸吧」。除了門市購買外，內行網友也建議可以上「7-11 i預購」直接預訂，缺點是需要一次購入12支，建議可揪親朋好友團購，不過傘具爆紅後，連一次購入12支都開始陸續缺貨，想入手的可得抓緊腳步。此外，也要注意119元8骨透明直傘屬於小尺寸，傘面約120公分，適合單人使用。另外門市還提供大尺寸299元款式可供選擇。常出門忘記帶傘，又不想每次都在買一支新傘?台北捷運與「raingo共享傘」合作，於捷運117個車站設置266個租借站，提供租借服務，可甲站租借乙站歸還，解決臨時用傘需求。只要手機或平板下載raingo App，完成註冊綁定就可以租借「共享雨傘」，「raingo共享傘」租借費用1小時內為19元，2小時內為 29元，24小時內租金上限為39元，後續每24小時則收取 20元，最多可租借14日（336 小時）。不過，臺北捷運提醒，租借逾14日未歸還、遺失、惡意損壞等狀況，租借系統將以799元結單收費。租借14日內民眾若不小心遺失，可儘速聯繫raingo客服，若後續尋獲歸還，系統將於扣除租金（首日39元，後續每日20元計）後退還剩餘款項。