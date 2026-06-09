中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（9）日共有2場比賽，近期拉出2連勝的中信兄弟，今日交手台鋼雄鷹，推出洋投菲力士（Felix Pena）先發交手艾速特（Eric Stout）；富邦悍將今日回到新莊主場迎戰龍頭味全龍，由日籍投手阿部雄大交手洋投蔣銲（John Gant）；不過近日天氣狀況不穩定，新莊降雨機率高達90%、洲際降雨機率70%，提醒球迷朋友出門請記得攜帶雨具。《NOWnews》整理出6月9日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至6月9日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 48 32-16-0 0.667 M8
2 台鋼雄鷹 48 26-21-1 0.553 5.5
3 富邦悍將 46 25-21-0 0.543 6
4 統一獅 49 24-24-1 0.500 8
5 樂天桃猿 46 18-27-1 0.400 12.5
6 中信兄弟 47 15-31-1 0.326 16
🟡戰績小提示：龍隊目前上半封王魔術數字M8，今日與悍將，若能獲勝，魔術數字將減至M6，反之則會縮小勝差至5場。

悍將迎戰龍頭龍隊　阿部雄大對決蔣銲

🟡新莊賽事、開賽時間18：35

悍將目前排名第3，今日推出日籍投手阿部雄大先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.86。阿部本季與龍隊有過ㄅ次交手，主投6局失1分，最終無關勝敗，對戰防禦率1.50。

龍隊目前排名第1，今日由洋投蔣銲掛帥，本季出賽8場，拿下3勝1敗，防禦率1.07。蔣銲本季與悍將有過1次交手，主投7局無失分，最終無關勝敗，對戰防禦率0。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將今日與味全龍正面交鋒，推出日籍投手阿部雄大先發，目標縮小與龍隊的差距。（圖／富邦悍將提供,2026.5.20）
▲富邦悍將今日與味全龍正面交鋒，推出日籍投手阿部雄大先發，目標縮小與龍隊的差距。（圖／富邦悍將提供,2026.5.20）
菲力士再戰雄鷹　尋求本季首勝

🟡洲際賽事、開賽時間18：35

兄弟目前排名墊底，今日推出菲力士先發，本季出賽2場，吞下2敗，防禦率9.00。菲力士本季初登板就是交手雄鷹，僅投3.1局就失4分，對戰防禦率10.80。

雄鷹目前排名第2，今日由艾速特掛帥，本季出賽9場，拿下5勝2敗，防禦率1.53。艾速特本季與兄弟有過3次交手，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.06。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網

有線電視：

MOD：緯來精采台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹洋投艾速特今日先發交手中信兄弟，目標本季第6勝。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
▲台鋼雄鷹洋投艾速特今日先發交手中信兄弟，目標本季第6勝。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
❗️6/9中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：25度

降雨機率：90%

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：25度

降雨機率：70%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...