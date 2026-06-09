中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（9）日共有2場比賽，近期拉出2連勝的中信兄弟，今日交手台鋼雄鷹，推出洋投菲力士（Felix Pena）先發交手艾速特（Eric Stout）；富邦悍將今日回到新莊主場迎戰龍頭味全龍，由日籍投手阿部雄大交手洋投蔣銲（John Gant）；不過近日天氣狀況不穩定，新莊降雨機率高達90%、洲際降雨機率70%，提醒球迷朋友出門請記得攜帶雨具。《NOWnews》整理出6月9日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月9日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前上半封王魔術數字M8，今日與悍將，若能獲勝，魔術數字將減至M6，反之則會縮小勝差至5場。
悍將迎戰龍頭龍隊 阿部雄大對決蔣銲
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第3，今日推出日籍投手阿部雄大先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.86。阿部本季與龍隊有過ㄅ次交手，主投6局失1分，最終無關勝敗，對戰防禦率1.50。
龍隊目前排名第1，今日由洋投蔣銲掛帥，本季出賽8場，拿下3勝1敗，防禦率1.07。蔣銲本季與悍將有過1次交手，主投7局無失分，最終無關勝敗，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
菲力士再戰雄鷹 尋求本季首勝
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名墊底，今日推出菲力士先發，本季出賽2場，吞下2敗，防禦率9.00。菲力士本季初登板就是交手雄鷹，僅投3.1局就失4分，對戰防禦率10.80。
雄鷹目前排名第2，今日由艾速特掛帥，本季出賽9場，拿下5勝2敗，防禦率1.53。艾速特本季與兄弟有過3次交手，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.06。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/9中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：25度
降雨機率：90%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：25度
降雨機率：70%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月9日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|48
|32-16-0
|0.667
|M8
|2
|台鋼雄鷹
|48
|26-21-1
|0.553
|5.5
|3
|富邦悍將
|46
|25-21-0
|0.543
|6
|4
|統一獅
|49
|24-24-1
|0.500
|8
|5
|樂天桃猿
|46
|18-27-1
|0.400
|12.5
|6
|中信兄弟
|47
|15-31-1
|0.326
|16
悍將迎戰龍頭龍隊 阿部雄大對決蔣銲
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第3，今日推出日籍投手阿部雄大先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.86。阿部本季與龍隊有過ㄅ次交手，主投6局失1分，最終無關勝敗，對戰防禦率1.50。
龍隊目前排名第1，今日由洋投蔣銲掛帥，本季出賽8場，拿下3勝1敗，防禦率1.07。蔣銲本季與悍將有過1次交手，主投7局無失分，最終無關勝敗，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名墊底，今日推出菲力士先發，本季出賽2場，吞下2敗，防禦率9.00。菲力士本季初登板就是交手雄鷹，僅投3.1局就失4分，對戰防禦率10.80。
雄鷹目前排名第2，今日由艾速特掛帥，本季出賽9場，拿下5勝2敗，防禦率1.53。艾速特本季與兄弟有過3次交手，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.06。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：25度
降雨機率：90%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：25度
降雨機率：70%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。