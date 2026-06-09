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台鐵事故數下降、準點率達97% 打造五大明珠

台鐵企工提「2個感謝、1個請求」

主管加給12級制追溯6月1日生效 工會後續觀察政府善意

台鐵今（9）日迎來139歲生日，並舉辦鐵路節慶祝大會。台鐵企業工會秘書長陳世杰向政府表達「2個感謝、1個請求」；隨後，行政院長卓榮泰也回應工會期待，將回溯至6月1日調高主管加給，從現行8級增加到12級，越基層調整越多，希望現職同仁可以勇於承擔責任。台鐵董事長鄭光遠指出，台鐵以安全為核心，遇到問題不是問「誰的錯」而是要徹底找出原因；近年事故事件數明顯下降，列車準點率也提升到97%。台鐵未來全力打造五大明珠，分別為運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工廠及台鐵假期，期待不只是交通工具，而是美好生活的連結者。陳世杰說，感謝行政院讓基層優秀同仁有升遷的動力，並且感謝政府同意把土地資產留在台鐵公司，否則光靠賣車票絕對無法提升同仁福利。不過，台鐵公司化2年多，最重要的仍是「安全、服務、績效」，但現在資位人員、從業人員的雙軌制，正研議激勵措施，讓有公務員身份的資位人員可以用企業化經營態度為公司付出。卓榮泰回憶自己的阿公跟爸爸都是台鐵同仁，自己成長經歷也與台鐵密不可分；他也特別讚許台鐵便當是台鐵中亮眼一顆珍珠，代表著文化的形成。同時，他也感謝企業工會扮演台鐵跟政府之間的橋樑，也讓他看到很多待遇還無法百分百滿足同仁心聲，更了解主管加給的不公平，因此應該要立刻有所調整。卓榮泰指出，現在的主管加給僅有8級，造成工作待遇跟分配上的不公平，目前公文已經核准將追溯到6月1日實施，調整為12級，鼓勵大家擔任主管、承擔更多工作、多一份責任；越基層的主管調整會越多。交通部長陳世凱表示，過往台鐵公司因為制度設計，讓主管薪水可能比一般同仁還低，導致不少優秀同仁不願意擔任。這次改革感謝行政院支持，讓承擔責任同時可以獲得更好的薪資待遇。陳世杰會後表示，後續仍會研議激勵措施，包含生日假等，會看政府是否有善意的回應，決定是否會去交通部抗爭。