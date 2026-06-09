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總統賴清德今（9）日以錄影方式為「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」致詞，肯定日本前首相安倍晉三是高瞻遠矚的政治家，對印太區域的穩定與繁榮留下深遠影響，更是台灣人永遠懷念的好朋友；他也說，感謝現任日本首相高市早苗，延續安倍前首相的理念，多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性，並提出升級版的「自由開放的印度太平洋」戰略。賴清德致詞時表示，他去年參加「國立政治大學安倍晉三研究中心」的成立大會，期許研究中心能夠成為「安倍政經塾」以及臺日合作的重要平台，他要感謝主辦和協辦單位的用心付出，在東京舉辦「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」，也非常感謝各位台灣和日本貴賓的參與，一起促成這場交流盛會。賴清德提到，政治大學成立了全球第一個以安倍晉三前首相為名的常設研究機構，今天這場論壇更以「安倍大戰略與印太基石的台日關係」作為主題，讓台灣和日本兩個民主夥伴共同回顧歷史、展望未來，格外具有意義。賴清德說，安倍晉三前首相是高瞻遠矚的政治家，更是台灣人永遠懷念的好朋友，其以宏觀的視野，提出「自由開放印太」的構想，對印太區域的穩定與繁榮留下深遠影響，尤其，安倍前首相提出「台灣有事，就是日本有事」，喚起國際社會對台海和平穩定的重視，也讓台灣感受到日本誠摯、堅定的友誼，這份溫暖，台灣人民始終銘記在心。賴清德表示，台灣和日本都位居第一島鏈的重要戰略地位，面臨著相同的安全挑戰，感謝高市早苗首相，延續安倍前首相的理念，多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性，並且提出升級版的「自由開放的印度太平洋」戰略。其中，不論是持續強化安全保障、提升經濟安全，或是與民主夥伴加深合作，必然會對印太和平穩定帶來進一步貢獻。賴清德提到，去年透過簽署「台日數位貿易協議」，台灣和日本在數位經濟與供應鏈整合上，邁出重要的一步，「我們期待，未來台日在各領域的合作持續創下新的里程碑，一起守護共享的民主自由價值，也共同促進區域的和平、繁榮與發展」。