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總冠軍賽G3發生了什麼？

馬刺這一場比賽做了那些調整？

▲馬刺今晚在進攻端，增加了攻擊布朗森的意圖（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺總教練強森（Mitch Johnson）關於四號的使用有很多人選，但看起來凱爾頓強森是不錯的人選。（圖／美聯社／達志影像）

馬刺的隱憂在哪裡？

NBA美國職籃總冠軍賽第三戰，聖安東尼奧馬刺扳回一城，115：111擊敗紐約尼克，這是他們三場比賽進攻端發揮最好的一次，球隊教練團在紐約進行了3項重大調整，防守端讓文班亞馬（Victor Wembanyama）防守哈特（Josh Hart），進攻端增加狙擊布朗森（Jalen Brunson）的次數，另外也改變了四號位的使用方式，這讓他們在充滿敵意的麥迪遜廣場花園（MSG）取得系列賽首勝。馬刺前2戰一共只得到199分，是他們本次季後賽任意連兩場比賽的最低數字，今晚他們團隊命中率為46%，文班亞馬32分，卡斯特有23分，有6人得分上雙。這也是他們次節攻下42分，仍能留在比賽中的原因。另外，他們下半場讓尼克隊只得到47分，尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）今晚僅有11分，他是馬刺最無解的問題，今晚對於球隊的參與卻有點少，雖然布朗森找回了狀態，25投11中、得到32分，但尼克似乎放棄了那項最有利的武器。馬刺讓文班亞馬防守哈特，前兩場比賽他9投僅1中，三分球5投0中，這是一個好的調整，避免文班亞馬對位上在他防守下非常出色的唐斯，並且讓他可以留在內線護框。儘管今晚哈特的投籃表現出色，但馬刺這一次防守策略改變仍積極且必要，他不只是實質性的強化了整個防守體系，更重要的是讓文班亞馬節省了更多體力，將其保留到進攻端。馬刺今晚在進攻端，增加了攻擊布朗森的意圖，增加凱爾頓強森（Keldon Johnson）以及哈珀的使用時間，在場上4名外線球員都可以持球，是他們讓可以不斷鎖定布朗森的原因。布朗森身材矮小，儘管他有防守意識，但往往難以防守住馬刺身體素質優異的後衛。而這一點為聖城帶來最重要的效應可能是讓他們半場進攻端有了一主軸，他們不那麼慌亂地倉促進行轉移和切入，減少了關鍵時刻失誤。第三是四號位的選擇，馬刺這一輪系列賽不太願意大量使用三後衛陣容，更多是讓它當作決勝時期的武器，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）關於四號的使用有很多人選，但看起來凱爾頓強森是不錯的人選。雖然他今晚有一些糟糕的失誤，包括推了羅賓森（Mitchell Robinson）形成進攻犯規、導致文班亞馬關鍵四分打無效，但他在攻防兩端都有積極作用，首先他足夠強壯，可以防守尼克大部分球員，另外他的爛帳能力，也讓布朗森不能寄居在其身後，相比之下尚帕尼（Julian Champagnie）的貢獻比較單一，主要是提供給馬刺外線和籃板能力。經驗，馬刺隊仍然是一支稚嫩的球隊，而這無法在短期之間改變，雖然他們真的很有天賦。馬刺今晚末節曾經有三次絕佳機會鎖定勝局，但他們卻給了尼克隊幾次巨大的反撲機會：強森推了羅賓森背部，讓尼克挑戰成功，馬刺錯失比分拉開到雙位數機會；文班亞馬上籃放槍，再次錯失領先雙位數的機會，並回頭讓布朗森上籃；第四節3分07秒，福克斯（De'Aaron Fox）控球失誤跌坐在地，形成失誤。馬刺關鍵時刻的控球依然是隱憂，末節一次關鍵進攻，布朗森（Jalen Brunson）錯位防守卡斯特（Stephon Castle）結果後者沒有珍惜這個機會，而是在時間不夠的情況下又叫了一次擋拆，讓自己的防守者變成哈特，最終那次機會以哈珀投籃不進告終。儘管如此，馬刺今晚確實找到了一些方式反制尼克隊對於他們位置上的優勢，在客場喧囂之下拿下了一場關鍵勝利，尼克前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）肯定不會忘記2021年鳳凰城太陽正是在連贏兩場（主場）後，連輸4場丟掉冠軍。