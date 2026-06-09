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NBA總冠軍賽史上從未有任何一隊完成0比3翻盤，聖安東尼奧馬刺在Game 3迎來意想不到的救世主。年僅21歲的菜鳥後衛卡斯特（Stephon Castle）上半場火力全開，9投7中狂轟18分，不僅追平隊史傳奇雷納德（Kawhi Leonard）2014年創下的總決賽紀錄，更帶領馬刺以115：111作客擊敗紐約尼克，在麥迪遜廣場花園成功續命，將系列賽追成1比2。曾在康乃狄克大學（UConn）大放異彩的卡斯特，是馬刺在2024年選秀會上以首輪第4順位挑中的重點新星。在總決賽前兩戰總計30投12中、拿下31分後，卡斯特在Game 3徹底迎來了令人驚豔的大爆發。在比賽的前24分鐘（上半場）裡，卡斯特僅上場18分鐘就展現了極高的進攻效率，以9投7中的火燙手感狂砍18分，外帶3次助攻、2個籃板與1次抄截。這般初生之犢不畏虎的表現，讓這名21歲的年輕人寫下了一項難得的歷史紀錄：「卡斯特在Game 3根本無法阻擋！」ESPN官方數據平台在社群平台X上驚嘆道，「他在上半場拿下的18分，不僅是本屆系列賽的個人半場得分新高，更是繼2014年雷納德後，最年輕的總決賽半場得分紀錄。」在NBA季後賽歷史上，從未有任何一支球隊能在系列賽0勝3敗的絕對落後下逆轉翻盤。馬刺大軍深知Game 3的重量，而在這場不容有失的戰役中，卡斯特上半場的高效得分，為陷入低氣壓的球隊注入了一劑最強心針。受到卡斯特強心臟表現的感染，馬刺全隊在下半場頂住了尼克主場如海嘯般的狂熱與反撲壓力。最終，黑銀軍團以115：111驚險在麥迪遜廣場花園踢館成功，將系列賽扳成1勝2敗，成功避免了被提前「聽牌」的命運。這位備受期待的年輕後衛不僅用行動證明了自己「為大場面而生」的價值，也為馬刺的冠軍夢保留了最關鍵的一線生機。