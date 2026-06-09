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戴奧辛「有遺傳毒性」 專家：沒有解毒劑

食藥署今（9）日公布邊境查驗不合格名單中，日本絨螯蟹在邊境檢出「戴奧辛」超標。而令人聞之色變的戴奧辛被稱為「世紀之毒」，醫師提醒，短時間急性暴露會產生急性肝炎、皮膚病變；長時間累積則會增加罹癌風險。日本絨螯蟹邊境近年首次檢出「戴奧辛」，食藥署嚴管，在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。自今年6月4日起至明年6月3日止，針對日本絨螯蟹採監視查驗，抽驗比例為100%。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海受訪時說，戴奧辛被稱為世紀之毒，因包含多氨聯苯等419種化合物，其中又以四氨雙苯環戴奧辛（TCDD）被認為毒性最強。顏宗海指出，大家會在意的原因是因為這是屬於汙染，包括工業汙染，當不正確、不完全燃燒塑膠就會產生戴奧辛，且其半衰期相當長，在人體內長達7至11年。顏宗海提到，戴奧辛具有遺傳毒性，會間接傷害DNA。醫師說，戴奧辛容易蓄積在食物鏈，存在動物脂肪組織中，一般人若發生戴奧辛中毒，90%是因為食用受汙染的肉類、魚、奶製品、內臟或貝類所導致。顏宗海說，對人體危害分成2方面，短時間內急性暴露會產生急性肝炎、皮膚病變，長時間累積劑量則可能增加罹癌風險，對於懷孕婦女會有早產、流產、畸形胎的情況。顏宗海表示，戴奧辛並沒有解毒劑，日常應盡量避免接觸，也建議避免自行燃燒PVC垃圾，少吃肥肉和動物內臟，因為戴奧辛容易累積在脂肪組織及內臟中。平時應均衡飲食、多攝取蔬果、穀類等高纖維食物，有助於降低體內戴奧辛累積。