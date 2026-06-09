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▲中央氣象署今（9）日上午11時20分，發布最新「豪雨特報」，範圍涵蓋台灣本島、澎湖等20縣市。（圖／中央氣象署）

滯留鋒面、西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今（9）日上午11時20分，發布最新「豪雨特報」，範圍涵蓋台灣本島、澎湖等20縣市；「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雷雨帶即將從西南部上岸，台南、高雄風雨開始，嘉義、屏東也要保持留意。09日上午至09日晚上高雄市山區、屏東縣山區桃園市、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣山區、蘭嶼、綠島基隆市、北海岸、臺北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣。「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，台灣西南的雷雨帶即將上岸，台南、高雄沿海已經開始起風下雨，這波會進一步深入內陸，嘉義、屏東也要注意，「提醒在外面工作、活動，或中午準備出門買飯的民眾，留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣發生。」氣象署補充，今天至明天清晨是本周降雨巔峰期，整個西半部、東北部、花東山區都會出現局部豪雨，嘉義以南山區因為是迎風面，將有局部「豪雨以上等級」雨勢，周四（6月11日）鋒面往南移動，北台灣、宜蘭花蓮降雨趨緩，但中南部仍有大雨機率。