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七成熊市預警訊號已被觸發

亞洲股市在經過昨（8）日大跌後，今日拉出反彈行情，主要是受到伊朗和以色列同意暫停交火的激勵，以及投資人對半導體股票擁有高度信心，迅速逢低買進。對此，美國銀行（BofA）分析師在最新報告中示警，認為此次反彈幅度有限，更點名韓國、台灣和芬蘭的股票市場過熱程度最高。綜合外媒報導，美國銀行分析師認為股市反彈基礎薄弱，「通膨仍然十分頑固，以至於全球68家央行中有46家未能達成通標目標，這有助於解釋為什麼債券市場正在為更緊縮的政策重新定價，以及為什麼長期資產、私人信貸和一些新興市場貨幣舉步維艱」。債券殖利率走高、荷姆茲海峽水運依舊受限，這些因素持續對股市帶來考驗。美國銀行指出，「我們的全球廣度指標（Global Breadth Rule）顯示，將近一半的股市已經超買，其中韓國、台灣和芬蘭的超買程度最高」。美國銀行對美股前景謹慎，認為標普500指數已經觸發了多達70％熊市到來前的預警訊號，科技股未來恐出現疲軟，對標普500指數給出的年底目標價為7100點，標普500指數目前為7405.73點，顯示美銀認為存在相當的下行空間。具體來說，美國銀行列出的風險訊號包括表現最佳和表現最差的股票之間的差距已接近歷史最高水準；今年迄今漲幅集中在大型科技股和AI股等「明星股」身上，股市上漲實際上只是對大型科技股的集中押注；高本益比股票的表現顯著優於低本益比股票，美國銀行認為此乃投機過熱的跡象。