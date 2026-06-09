我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SK會長崔泰源跟著黃仁勳一同發餅乾，隨手用丟的被韓國網友怒轟：「是在餵狗？」（圖／翻攝自Threads）

「AI教父」黃仁勳近日訪問韓國，不僅與三星、SK海力士、LG等科技巨頭高層會面，也持續掀起追星熱潮，不過一段他在首爾街頭發送零食的影片卻意外引爆爭議。原本只是黃仁勳與粉絲互動的溫馨畫面，卻因一旁的SK集團會長崔泰源發送零食的方式，引來大批韓國網友批評，甚至有人直言：「看起來像在餵狗！」事件發生在5日晚間，黃仁勳與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER創辦人李海珍等韓國科技界重量級人物，在首爾弘大商圈聚餐，由於出席者皆為韓國產業龍頭，因此被韓媒形容為韓國版「兆元宴」。聚餐結束後，餐廳外早已聚集大批粉絲與媒體守候。向來以親民聞名的黃仁勳特地走出店外與民眾互動，不但親切簽名、合照，還主動拿著零食發送給現場支持者，現場氣氛相當熱絡，也讓不少粉絲直呼值回票價。然而影片曝光後，網友焦點卻轉移到站在黃仁勳身旁的崔泰源身上，畫面中可見，黃仁勳多半親手將零食遞給民眾，但崔泰源則數度直接把零食拋向人群，加上全程表情較為嚴肅，與黃仁勳滿臉笑容形成鮮明對比。不少韓國網友看完後相當不滿，紛紛留言表示：「這是在餵狗嗎？」、「為什麼像在餵動物一樣丟東西」、「看起來很不情願」、「表情根本藏不住」。甚至有網友認為，光看肢體語言就能感受到明顯的階級感，引發大量討論。除了韓國網友外，影片傳到台灣社群平台Threads後也掀起熱烈討論，許多人認為黃仁勳與崔泰源在同一個畫面中，剛好形成兩種截然不同的企業領袖形象。有網友留言表示：「黃仁勳是在分享快樂，SK會長比較像在施捨」、「終於知道韓劇財閥為什麼這樣演了」、「黃仁勳比財閥還有錢，卻反而更親民」，也有人認為崔泰源只是個性較嚴肅，加上現場人潮眾多，因此不該過度解讀。事實上，黃仁勳此次韓國行話題不斷，除了與《英雄聯盟》傳奇選手Faker同框、突襲造訪網咖、錄製《劉QUIZ ON THE BLOCK》外，幾乎每到一處都吸引大批民眾圍觀。而這次街頭發零食事件之所以引發熱議，關鍵不只是零食本身，而是讓不少人再度看見黃仁勳一貫的親民風格。從台灣夜市、棒球場到首爾街頭，他始終願意主動走進人群與粉絲互動。反觀一旁韓國財閥的反應，也讓「財閥文化」與「企業家親和力」的話題再次成為韓網討論焦點。