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今年第二波梅雨於4日抵台，到今（9）日6天共為全台主要水庫帶來 1.2億噸的用水。其中，曾文與烏山頭水庫進帳2,500萬噸，蓄水率提升至 14.3%；南化水庫增加1,380萬噸蓄水量，蓄水率提升至 33.3%，也為南部水庫解渴，得以緩解旱情。6月3日時，中部以北水庫都接近滿庫；曾文水庫蓄水率已跌破10%、烏山頭水庫為15.2%，南化水庫21.7%，若這波梅雨再不下雨，南部地區恐面臨旱情；所幸，4日迄今的梅雨讓全台灣都有下起豪雨，尤其南部地區挹注大。據水利署統計，烏山頭水庫在4日蓄水量增加255萬噸，蓄水率增加約3個百分點，達18.4%；曾文水庫蓄水量從4日迄今增加約2000萬噸，蓄水率從個位數的9%一次增加到13.59個百分點；南化水庫同期蓄水量增加1000萬噸，蓄水率從20.9%提升近13個百分點到33.26%。但水利署也提醒，這場梅雨為南部解渴，同時，經濟部也將持續審慎因應防災。提醒大家，豪大雨期間記得清理自家排水口，避免積淹水喔。