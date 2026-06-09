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行政院長卓榮泰今（9）日出席鐵路節慶祝大會，不過，近日雨彈狂炸全台，更有部分地區釀災情、放豪雨假，在慶祝台鐵邁向139年的時刻，他表示，面對近期氣候不穩定、全台豪大雨預報，政府已全面啟動應變機制，特別拜託台鐵務必確保沿線安全、提升旅客服務效率。針對交通應變措施，交通部部長陳世凱說，自獲悉氣象署發布致災性強降雨預警以來，前天開始已經通報所屬單位，包含公路、軌道、航空及海運等預先防範。如台20線高雄及台南山區路段實施預警性封閉；台鐵今日上午成立二級應變小組，而內灣線因大雨出現落石，也因有防災準備，因此在1小時內排除障礙，恢復運行。卓榮泰說，受氣旋影響，氣象署已發布豪雨特報，水利署及農業部水保署等也啟動應變與土石流潛勢預告，會採取「最高警覺、最快應變」的原則，無法阻擋災害不來，但盡力將災害降至最低。此外，他呼籲立法院儘速審議通過行政院預算，確保一備金、二備金及災害預備金等資源能靈活運用。