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從昨日起至14日受滯留鋒面接近及西南季風影響，全台皆可能發生強降雨，行政院長卓榮泰今（9）日特別赴交通部中央氣象署關心梅雨情勢，致詞表示希望雨來能夠讓大雨都落到水庫裡，希望用最高的警覺、最快的應變來因應，盼各部會通力合作，讓國人也能夠按照所發的各種指令來配合，能夠度過這一次考驗。卓榮泰致詞時表示，10天前來過中央氣象署，看高速運算的預報系統，那當天署長就非常清楚地說6月上旬雨會來，當時是期待雨水都能夠入庫，到中南部水庫。卓榮泰說，自己今日出席台鐵活動，特別請他們能夠注意到台鐵沿線各種的告警系統等，現在已經有氣象署最新、最正確、最快速的資訊，所以會提前作業。因為過去發生過很多次的鐵道問題，也付出了極大的代價，所以現在各部門都會加強，而且提前來做各種因應。卓榮泰說，所以真的是希望大雨來都落到水庫裡，大雨情況不要太嚴重影響，但還是請各縣市政府能夠注意，不過馬太鞍溪昨天發生事故，雖然人現在是平安的，但這也告訴大家，在有任何緊急警報的時候，還是要阻止人車進入工地，這還要呼籲地方政府，因為大家基於愛惜工地、工具與車輛，都會去做巡視，但這個冒的風險太大，還是要請各縣市政府依照下達的各種緊急指令，一定要嚴加防範。卓榮泰指出，現在行政院的災防辦已經完成各項整備，整合了各部會資源，謝謝氣象署提供的訊息，那也已經要求地方政府要跟保持密切聯繫。卓榮泰說，那水利署、農保署、公路局跟台鐵都已經二級開設，這是一個提前的因應措施。那所有應該準備的抽水機啦、防汛機具與車輛都要保持最好的運作狀態。隨時保持機動的能力，去支援低窪、易淹水地區，隨時保持機動能力支援。卓榮泰表示，農業部農保署也對大規模土石流、崩塌的潛勢地區，也都已經全面規範，這部分必須再次提醒國人。那至於鐵公路部分，除了二級開設之外，人員應該提高警覺，設施要盡力地維持正常的運作。也再次提醒所有工作的人員，第一線的工作人員，人身的安全列為最優先考慮。卓榮泰強調，希望用最高的警覺、最快的應變來因應。那也因為氣象署有越來越先進、準確預報，所以才能夠在準確的資訊底下，提前做好各種因應。也把過去歷史所有這種經驗累積起來，進行整合、分析，所以今天該做哪些事情，大概大家都很注意到這個部分。卓榮泰說，大自然要來、大雨要來沒辦法阻止它，但跟它共榮、共好，能夠好好地度過這次豪大雨侵襲。希望在各部會這樣提前通力合作下，讓國人也能夠按照政府所發的各種指令大家來配合，度過這次考驗。卓榮泰表示，再次許願水庫能夠吃飽喝足一點，將來產業、農業也能夠得到更大的協助。所以也請水利署盡量把各水庫的觀測情形，要隨時準確的資訊上來，自己每天都在看，看能不能往上提高一下。這樣的話，對南部的農業、產業比較有水資源可以應用。