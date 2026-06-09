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紐約尼克隊的不敗金身今（9）日正式遭聖安東尼奧馬刺隊無情終結。在總冠軍賽第三戰中，回到主場、氣勢如虹的尼克隊未能一鼓作氣搶下3：0的絕對聽牌優勢，最終在驚濤駭浪中以111：115惜敗給黑衫軍。這場失利不僅終結了尼克的季後賽13連勝，更暴露出球隊在面對變陣後的馬刺內線時，戰術執行與主力球星狀態低迷的兩大核心痛點。回顧本季季後賽，尼克大軍從首輪對陣亞特蘭大老鷹隊的第四戰（G4）開始，便開啟了瘋狂的連勝模式。期間他們連續橫掃了費城 76 人與克里夫蘭騎士兩支東區勁旅，一度豪取季後賽13連勝。這項傲人紀錄高居NBA歷史第二長，在歷史上僅次於2017年「宇宙勇」奪冠時所創下的季後賽15連勝神話。隨著G3的終場哨聲響起，尼克的連勝勢頭戛然而止，無緣追趕勇士的神蹟。值得一提的是，尼克上一次在季後賽輸球，已經要追溯到4月24日，當時在客場108：109不敵老鷹。這場敗仗是紐約客時隔46天後再度嚐到輸球滋味，而僅僅輸掉 4 分，竟然也尷尬創下了尼克今年季後賽單場最大輸球分差紀錄，足見這支球隊先前的統治力有多麼恐怖。本場比賽尼克全隊的發揮其實並沒有大崩盤，次節更曾下起三分雨狂轟42：24的單節攻勢逆轉戰局。然而，下半場馬刺「法國高塔」文班亞馬（Victor Wembanyama）改變策略、堅決駐紮禁區後，尼克明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在防守端的噸位優勢非但沒有轉化為勝勢，反而被對手完全看破。除了防守端無法限制文班亞馬狂轟32分的制霸表現，唐斯在進攻端的軟弱更成為致命傷。第三節結束時，美媒《NBACentral》就發文質疑：「唐斯三節結束竟然只有6次出手，尼克必須把球傳給他。」遺憾的是，下半場唐斯依舊迷失在馬刺的防守陷阱中，全場苦戰10投僅4中，僅拿下了11分、8籃板。身為球隊內線核心，如此低迷的進攻欲望與低效表現，無疑是尼克守不住領先優勢的關鍵。除了內線失守，尼克季中交易來的重要奪冠拼圖布里吉斯（Mikal Bridges），今晚也打出了今年季後賽最糟糕的一戰。布里吉斯在開賽初期便過早領到了2次犯規，這導致他整個上半場都打得綁手綁腳，完全失去了平日在防守端的侵略性。而在進攻端他更是徹底找不到準星，全場5投僅1中，近乎隱形地只貢獻了2分、5籃板、2助攻。攻防兩端同時失常，讓防守起家的尼克隊在對位馬刺新星卡斯爾（Stephon Castle）時節節敗退。雖然尼克目前依舊在大比分以2：1領先，但 G3 的敗北無疑給了紐約管理層與教練團一記重錘。事實證明，只要馬刺的年輕雙星（文班亞馬、卡斯爾）堅決衝擊禁區，尼克的雙星唐斯與布里吉斯在攻防兩端就會面臨極大考驗。雙方休兵一天後，兩隊將繼續在麥迪遜廣場花園展開第四戰（G4）的對決。