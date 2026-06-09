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▲114年度綜合所得稅各批退稅日程及適用對象。（圖／財政部提供）

114年度綜合所得稅結算申報期限已於今（115）年6月1日截止，財政部財政資訊中心初步統計，全國申報退稅金額約達新台幣635億元，創歷史次高紀錄，國稅局後續會依納稅義務人所採用的申報方式，分3批辦理退稅作業，而且符合3條件就可列入首批退稅，7月31日就可入帳。財政部表示，今年申報綜所稅因課稅級距提高，並調高扣除額、免稅額、每人基本生活所需費用，因此，總退稅金額創新高達635億元，各批次退稅日期及案件類型如下：：在115年6月1日以前採用網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復及5月11日以前向戶籍地國稅局以紙本回復的案件。採用人工或二維條碼申報、稅額試算以紙本於5月12日至6月1日回復及5月11日以前向非戶籍地國稅局回復的案件。逾期申報、申報繳稅或不繳不退，經國稅局核定為退稅的案件。財政部南區國稅局說明，綜所稅結算申報退稅方式有直撥（轉帳）退稅及憑單退稅，採用直撥（轉帳）退稅者，退稅款於各批次退稅日期撥入指定帳戶，採用憑單退稅者，國稅局將寄發退稅憑單給納稅義務人，金額不滿5000元的小額退稅可就近向退稅憑單上所載的指定付款銀行兌領現金，其餘均須存入金融機構或郵局，透過票據交換方式才能領到退稅款。為使納稅義務人能快速領取退稅款，國稅局會就結算申報選擇「憑單退稅」案件，寄送「114年度綜合所得稅結算申報使用直接劃撥退稅同意書」紙本書表通知，納稅義務人接獲該同意書後，如要改採直撥(轉帳)退稅方式，記得詳實填寫並親自簽名或蓋章後，務必於同意書所定期限內親自遞送、傳真或掛號郵寄至戶籍所在地國稅局，或利用自然人憑證、健保卡、行動自然人憑證或免用憑證方式於「財政部稅務入口網（https：//www.etax.nat.gov.tw）或線上服務、線上申辦、稅務線上申辦及申請同意綜合所得稅直接劃撥退稅」回復退稅存款帳號，即可改採直撥（轉帳）方式退稅，就不必擔心退稅憑單遺失、忘記兌領、遭郵寄招領或被冒領情事。國稅局也提醒，絕對不會以電話、簡訊或電子郵件通知民眾點擊連結提供銀行帳戶資料，也不會要求前往ATM或網銀轉帳退稅、或提供信用卡資料及密碼等敏感資訊，若接獲可疑訊息，請撥打反詐騙專線165，或撥打國稅局免付費服務專線0800-000-321查詢求證。