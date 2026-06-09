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台北股市今（9）日回神反彈，其中被動元件族群受到資金青睞，指標股國巨*（2327）今日出關，股價緊鎖漲停價826元，帶動相關個股一同走強。美系外資最新指出，被動元件中包括MLCC、晶片電阻與鉭電容都可受惠於AI供電架構升級，預估國巨MLCC、晶片電阻與鉭電容未來幾年ASP年複合成長率分別達20%、16%與25%，並將國巨在2028年EPS預估拉高至43元以上。美系外資也將國巨*目標價一口氣從495上調超過3倍至1500元。此外，國巨昨日也公告營收表現，5月營收達新台幣150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，連三月創新高紀錄；前5月營收672.63億元、年增27.4%。國巨說明，AI應用需求持續強勁，標準品及特殊品亦呈現穩定成長，帶動5月份合併營收較4月續呈增加，不過動能表現上受5月受黃金週連假影響。展望後續，國巨表示，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存水位目前仍維持健康水準，公司將持續審慎應對未來經濟情勢，並密切關注關稅政策及各國匯率變化所帶來的潛在影響。外資調高目標價、營收表現亮眼，再加上國巨*今日出關，在資金簇擁下，股價攻上漲停價826元，帶動相關個股走強，大毅、華新科、日電貿、光頡、信昌電、聚鼎、今展科、鈺邦、蜜望實攻上漲停板。